„Beine hoch ist nicht mein Ding“ – Premiere in Hoppes Hoftheater Dresden

Dresden

Das glaubt man der umtriebigen Ellen Schaller sofort, dass Nichtstun nichts für sie ist, dass der „Verlust der Droge Aufmerksamkeit“ ab Mitte März einen „kalten Entzug“ zur Folge hatte. Vielleicht nur, um überhaupt etwas zu tun, begann die Schauspielerin und Kabarettistin, älteste Tochter der Dresdner Kabarett-Legende Wolfgang Schaller, gleich nach Einstellung des Theaterbetriebs ein Tagebuch zu führen. Zunächst für sich, später mit dem Gedanken der Veröffentlichung, vielleicht gar irgendwann einmal der Präsentation vor Publikum.

Außerordentlich kurzweilige Kultur!

Dieses irgendwann einmal ist nun, drei Monate nach Beginn der Aufzeichnungen, gekommen. „Beine hoch ist nicht mein Ding“ erlebte seine Premiere in Rolf Hoppes idyllischem Hoftheater in Weißig. Vor 40 anstatt vor 120 Gästen. Für das Theater ein arg wichtiger Faktor, für Schaller vermutlich ebenso wenig wie für jene 40 Gäste. Vielmehr herrschte da auf beiden Seiten die freudig-gespannte Stimmung, endlich wieder Kultur live zu erleben.

Außerordentlich kurzweilige Kultur! Schaller gelingt es durch die Art der Präsentation – das Konzept erarbeitete ihr Mann Gerald – ebenso wie durch die Texte als solche, die Balance zwischen tiefsinnigen Überlegungen und lockerer Komik zu halten. Da spielen natürlich die existentiellen Überlegungen der freiberuflichen Künstlerin (die Produktion von „Beine hoch ist nicht mein Ding“ wurde durch ein Stipendium der Kulturstiftung Sachsen unterstützt, Ellen Schaller dürfte damit zu den ersten Glücklichen gehört haben, die einen positiven Bescheid bekamen) eine Rolle, vor allem aber die Frage, wie all die freie Zeit ausgefüllt werden kann.

Ihr Mann habe von „Aktionismus“ gesprochen, wohlmeinende Freundinnen eher vom „Ausschöpfen der Kreativität“, so Schaller über das Pendeln zwischen Fensterputzen und Schreibversuchen. Nach einer Woche, so verzeichnet sie, sei dann jedoch eine seltsame Ruhe da gewesen, das Gefühl, endlich einmal wirklich Zeit für all die Dinge zu haben, die sonst im Alltag schnell unter die Räder kommen. Eine Regung, die vermutlich viele ebenso erfahren haben.

Sehr schön hergeleitet die Beschreibung der Sanierung eines Hinterhauses in der Dresdner Neustadt vor vielen Jahren samt der vielen Feiern, die dort stattfanden: Das sei ihre Heimat, an die die Existenzangst gekoppelt ist – die Angst, etwas zu verlieren, an dem das Herz hängt. Es folgen Erinnerungen an Reisen, mit dem Resümee: „Was war ich doch für ein Glückspilz.“

Lagerfeuer-Geschrammel mit eindringlichen Versen

Ellen Schaller, das ist das sehr, sehr angenehme an diesem Programm, zeigt sich als jemand, der die eigenen Privilegien bewusst sind – im Kontrast zu denjenigen, die meinen, solche stünden ihnen qua Herkunft zu. Die natürlich in der Zeit der Einschränkungen darunter leidet, nicht mehr in die geliebten Kneipen und Cafés gehen zu können, die es jedoch viel schlimmer findet, dass in diesen Tagen und Wochen kaum noch jemand an das Schicksal der Flüchtlinge in den überfüllten Lagern denkt.

Das Programm ist immer wieder durchbrochen durch Songs, bei denen Schaller sich selbst an der Akustikgitarre begleitet. Musikalisch kommt das über Lagerfeuer-Geschrammel kaum hinaus, dafür lohnt es sich, auf die Texte zu hören. Eindringlich ihre Verse über Politiker: „Wir bezahlen sie dafür, sich hassen zu lassen – die Nieten im Anzug sind wir.“ Danke dafür!

Miterlebte Dramen aus gekippten Wohnungsfenstern beim Spaziergang, die fast komplett ausgefallene Feier zum 80. Geburtstag des Vaters, der vorher nie bemerkte Schmutz im Haus – privat-witzig-melancholisch-Menschliches hält die Balance zu sich anschließenden Betrachtungen der Verschwörungstheoretikern. Der passende Song: „Das reicht uns nicht“, in dem Ellen Schaller all das auflistet, was für die Menschen in diesem reichen Land selbstverständlich ist – inklusive der „Obergrenze für alle Fremden“, und feststellt, dass die Leute keine Ahnung haben, wie gut es ihnen eigentlich geht.

Künstler haben allerdings in diesen Tagen ein Problem: Sie gelten in keinster Weise als „systemrelevant“ und stehen deswegen bei allen Förderprogrammen an letzter Stelle. Zeit für ein Plädoyer für das bedingungslose Grundeinkommen, in dem Kreativität sich ohne Existenzängste entfalten könnte. Schön wär’s!

Die nächste Vorstellung von „Beine hoch ist nicht mein Ding“ mit Ellen Schaller findet am 18. Juli, 20 Uhr im Hoftheater, statt.

www.hoftheater-dresden.de

Von Beate Baum