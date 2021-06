Dresden

Maria Baer, 71, geboren in Herrnhut, zwei erwachsene Kinder, von Beruf Krankenschwester im Diakonissenhaus Dresden; Arbeit in einer Sozialstation der Diakonie-Stadtmission Dresden; bis zum Ruhestand 2014 Pflegedienstleiterin. 2016 starb ihr Mann mit 71 Jahren an schwerer Leukämie.

„Beruflich hatte ich immer wieder mit dem Tod und trauernden Angehörigen zu tun. Aber wenn es ei­nen selber trifft, ist es ganz anders. Als mein Mann gestorben war, habe ich bitterlich geweint. Eine Stationsschwester hat mir die Hand auf die Schulter gelegt, sie musste nichts sagen.

Am Anfang war ich ganz aktiv. Drei bis vier Wochen nach der Beerdigung rufen auch viele an. Da ist vieles zu erledigen. Dann kommt das tiefe Loch.

Das Schlimmste ist, wenn gute Freunde sich absetzen

Was ich nicht vertragen konnte, waren diese Versuche, schnell zu trösten mit Bemerkungen wie: Das wird schon wieder. Ich war innerlich so dünnhäutig und dachte, was muten Menschen dir eigentlich zu? Das Schlimmste ist, wenn gute Freunde sich absetzen. Heute weiß ich: Wer diese entscheidende Wegstrecke meidet, passt nicht mehr in mein Leben.

Ich habe eine Einsamkeit gespürt, die ich mit Worten nicht ausdrücken kann, eine Verlassenheit. Beim Christlichen Hospizdienst fand ich eine Mitarbeiterin, mit der ich über alles reden konnte. Da war jemand, der fing meinen Schmerz auf. Durch die Trauer bricht auch vieles auf, was in einer Beziehung schiefgegangen ist, was einen belastet. Dann ist es gut, wenn man jemanden hat, mit dem man das besprechen kann, so dass es nicht mehr als Schuld zurückbleibt.

Der Verlust bleibt

Gut taten mir auch die Gesprächsgruppen. Wir waren alle vom Leid gezeichnet. Da fühlte ich mich sicher. Man kann einfach fragen: Wie war das bei dir? Man braucht nichts zu erklären. Der Verlust bleibt. Ich denke jeden Tag an meinen Mann, rede auch mit ihm, erzähle ihm vieles. Er kann nur nicht antworten.

Ich weiß, irgendwann muss auch ich gehen. Ich nutze meine Zeit viel intensiver. Im Diakonissenhaus bin ich ehrenamtlich tätig. Jetzt gehöre ich auch dem Vorstand des Christlichen Hospizdienstes an.“

Heike Endler, 56, geschieden, zwei erwachsene Kinder, Verkäuferin bei einem Discounter. Erst starb ihr Stiefvater. Eines Tages lag ihre Mutter tot in der Küche.

„Das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Die Mutter ist einem schon näher. Dann funktioniert man. Ich bin schnell wieder auf Ar­beit gegangen, habe mich durchgehangelt. Nach einigen Wochen war ich am Ende. Ich hatte alles verdrängt und bin in ein tiefes Loch gefallen. Ich habe begriffen, dass ich Hilfe brauche. Im ersten Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Christlichen Hospizdienstes habe ich eine halbe Stunde nur geheult. Kaum war ich raus aus dem Tief, bekam ich die Diagnose Brustkrebs. In der Klinik freundete ich mich mit einer Bettnachbarin an. Wer uns zusammen sah, hielt uns für Schwestern. Das waren wir auch – Schwestern im Geiste.

Dann stellten Ärzte bei meiner Freundin Metastasen fest in Knochen und Lunge. Ich habe ihre Pflege übernommen. Nach einem Schlaganfall wurden Metastasen im Gehirn entdeckt. Im März kam sie von der Palliativstation in das neue stationäre Hospiz. Ich sagte zu ihr: Ich gehe den Weg bis zum Ende mit dir gemeinsam. An einem Montagabend ist sie eingeschlafen.

Trauer dauert wesentlich länger als viele denken

Im Kreativen Treff hier kann ich reden, während ich etwas mache. Diese bunt glasierten Schmetterlinge aus Keramik zum Beispiel. Die beziehen sich auf ein Motto, das wir im Christlichen Hospizdienst haben: ‚Das ist das Ende, sagt die Raupe. Das ist erst der Anfang, sagt der Schmetterling.’

Trauer dauert wesentlich länger als viele denken. Im Hospizdienst kann ich mit Außenstehenden ganz anders reden. Hier muss ich mich für meine Trauer nicht schämen. Ich bin noch dabei, das alles zu verarbeiten. Den Übergang vom Leben zum Tod habe ich in einem Bild gestaltet. Das hängt jetzt über den Fotos meines Vaters, meiner Mutter und meiner Freundin. Für meine Beerdigung habe ich alles geklärt, obwohl mich meine Kinder komisch angeguckt haben. Ich muss keine Angst haben vor dem Tod. Ich weiß, eines Tages gehe auch ich über diese Regenbogenbrücke zu meinen Eltern und meiner Freundin. Dann machen wir dort eine Skatrunde auf.“

Ansgar Ullrich, Leitender Koordinator des Christlichen Hospizdienstes, erzählt, wegen Corona seien Begegnungen nur noch eingeschränkt möglich gewesen. „Unser Tageshospiz bietet Patienten, Angehörigen und Trauernden Austausch und Möglichkeiten zum kreativen Gestalten. Nun konnten sich an zwei Tagen in der Woche nur noch jeweils vier Personen treffen. Sonst waren es immer um die 15 pro Tag. Die Gruppen mussten alle ruhen. Einzelgespräche aber waren immer möglich, oft per Telefon. 2020 haben wir etwa doppelt so viele geführt wie 2019. Mit trauernden Kindern und Jugendlichen vor allem haben unsere Mitarbeiterinnen per digitaler Videokonferenz gesprochen. Das ging erstaunlich gut. Es ist sehr persönlich. Besonders erleichternd fanden sie, dass man ohne Maske miteinander sprechen und deswegen die Emotionen im Gesicht sehen konnte.“

