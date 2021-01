Bei Schnee und Frost in Dresden: Kleintiere dankbar für Futterhilfe

Dresden

Im Großen Garten, in anderen Dresdner Parks oder auf dem Balkon nehmen Vögel, aber auch Eichhörnchen in diesen Tagen gern ausgelegtes Futter an, denn bei Schnee und Bodenfrost finden sie wenig Nahrung. Für Vögel wie Blaumeisen eignen sich laut Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) Sonnenblumenkerne, Hanf, Hirse, Getreidekörner, Fett-Kleie-Gemische, Haferflocken, Futterringe und Futterknödel, Kokosnusshälften mit Rinderfett, aber auch Obst, Rosinen oder Wildbeeren.

Füttern Sie keine Speisereste! Die enthalten Gewürze und Salze und führen zum Tod der Vögel. Auch altes Brot ist ungeeignet. Es quillt in den Vögelmägen auf. Für Eichhörnchen eignen sich Haselnüsse, Walnüsse, Sonnenblumenkerne, Karotten, Obst oder ungezuckerter Zwieback.

Anzeige

Eichhörnchen kann man mit Hasel- oder Walnüssen, Sonnenblumenkernen, Obst oder ungezuckertem Zwieback etwas Gutes tun. Quelle: Jochen Leimert

Von Jochen Leimert