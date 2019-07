Dresden

Bei Rot über eine Straße zu laufen, wird oft als Kavaliersdelikt angesehen, ist es aber nicht. Auch für Fußgänger ist das eine Ordnungswidrigkeit und kann ein Bußgeld kosten. Kommt dadurch noch jemand zu Schaden, ist es eine fahrlässige Körperverletzung. Deshalb standen am Mittwoch Amer B. und Mohammad K. vor dem Amtsgericht. Angeklagt war noch ein Dritter, nur zog der es vor zu schwänzen.

Laut Anklage waren alle drei am 23. April 2018 bei Rot über die Behringstraße gelatscht. Eine Radfahrerin, die Grün hatte, konnte nicht mehr ausweichen und stürzte. Sie verletzte sich schwer, war fast zwei Monate krank und hat noch immer Kniebeschwerden. „Die drei Fußgänger traten plötzlich auf die Straße. Ich habe noch versucht, den Lenker rumzureißen, aber dann bin ich mit einem der Männer, der plötzlich die Richtung wechselte, zusammengestoßen.“

Die Angeklagten bezichtigten sie der Lüge. Sie beide hätten auf dem Fußweg gestanden, als der Unfall passierte. Nur ihr fehlender Kumpel sei auf der Straße gewesen. Da stand Aussage gegen Aussage. Aber warum sollte die Frau lügen? Sie hat nichts davon.

Der Richter bot eine Einstellung gegen jeweils 30 Arbeitsstunden an. Empörung! „Ich will keine Arbeitsstunden machen“, sagte der eine. „Warum soll ich arbeiten? Ich arbeite nicht“, der andere. So wird der Prozess fortgesetzt und ein Urteil gefällt. Das muss nicht günstiger ausfallen.

Von Monika Löffler