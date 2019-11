Begrüßungsgeld war keine Erfindung aus der Wendezeit

Dresden

In den Erinnerungen von Wolfgang Schäuble gehörte es mit zu den größten Herausforderungen unmittelbar nach der Grenzöffnung der DDR: „Die Mauer fiel an einem Donnerstag, und ich musste damals als Innenminister zusehen, das wir das Wochenende organisiert bekommen: Wir mussten genug Bargeld haben für das Begrüßungsgeld, denn es war klar, dass da ein paar Millionen Menschen kommen.“ So blickte der CDU-Politiker kürzlich im „Spiegel“ auf die Wendezeit zurück und so war es damals auch gekommen.

Seit 1970 gab es für jeden Besucher aus der DDR Begrüßungsgeld

Dabei hatte die Bundesrepublik das Begrüßungsgeld keineswegs zum Fall der Mauer erfunden. Vielmehr wurde bereits seit 1970 an jeden Besucher aus der DDR Begrüßungsgeld gezahlt. Es begann mit 30 D-Mark für zwei Besuche im Jahr, seit 1988 waren es dann 100 D-Mark einmalig im Jahr. Die Reisen in den Westen waren für DDR-Bürger ohnehin die Ausnahme. Zuletzt war es bei besonderen familiären Anlässen oder im Rentenalter möglich, eine Million Menschen erhielt seinerzeit Begrüßungsgeld.

Nach dem 9. November 1989 wurden grenznahe Orte praktisch überrannt. In West-Berlin wies der Regierende Bürgermeister Walter Momper ( SPD) an, dass die Sparkassen auch nachts öffnen sollten. Einige Kommunen und Bundesländer legten sogar noch etwas drauf. In Bayern beispielsweise gab es 40 D-Mark zusätzlich.

Am 29. Dezember 1989 endete die Begrüßungsgeldzahlung

Trotzdem: Bei 17 Millionen Einwohnern in der DDR wären rund 1,7 Milliarden D-Mark zusammengekommen. Später wird festgestellt werden, dass mehr als zwei Milliarden D-Mark ausgezahlt worden sind. Bei allen Unwägbarkeiten rund um diese Zahlen, gab es wohl auch ein paar zweifelhafte Umtriebe. So sollen die Stempel für die erfolgte Auszahlung im Ausweis ausgewaschen oder gleich neue Ausweise besorgt worden sein. Am 29. Dezember 1989 endete die Begrüßungsgeldzahlung, fortan mussten Ost-Mark in West-Geld umgetauscht werden.

Nach der staatlichen Einheit ab 3. Oktober 1990 beginnen staatsanwaltliche Ermittlungen zu Betrügereien mit dem Begrüßungsgeld. 1991 wird zum Beispiel ein Rentner aus Berlin-Friedrichshain, der sich insgesamt sechsmal Begrüßungsgeld abholte, zur Rückzahlung von 500 Mark und zu einer Geldstrafe von 750 Mark verurteilt. Andere DDR-Bürger bekamen offenbar ein schlechtes Gewissen. 677 000 Mark sollen allein in Berlin zurückgezahlt worden sein, schrieb die „ BZ“ später.

Von Ingolf Pleil