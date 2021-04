„BeerBag“: Dresdner Erfinder macht Bierkisten schleppen leicht

Dresden

Das Schleppen von Getränkekästen zählt ohne Frage zu den eher unfreiwilligen Formen sportlicher Betätigung. Wer nicht im Besitz eines eigenen Fahrzeugs ist, hat quasi kaum eine Chance, die Kiste Lieblingsbier unfallfrei und vor allem ohne Fluchen und Schwitzen in die heimischen vier Wände zu transportieren. Und auch für den Autofahrer endet der Komfort spätestens nach dem Einparken.

Keine Lust auf Kistenschleppen

Tilmann Rothe bekam das nach seinem Auszug aus dem Elternhaus schon bald am eigenen Leib zu spüren. Vor rund zweieinhalb Jahren zog er aus Cottbus in die Dresdner Neustadt – und hatte von da an kein Auto mehr zur Verfügung. Als Student wollte er trotzdem nicht auf das eine oder andere Bier verzichten und fasste „nach der zweiten oder dritten mühsam nach Hause geschleppten Kiste“ einen Entschluss: Das muss auch anders gehen! Der heute 23-Jährige machte sich Gedanken über eine smartere Lösung und entwickelte ein neuartiges Tragesystem. Mit dem „BeerBag“ kann eine beliebige Getränkekiste problemlos auf den Rücken geschnallt zu Fuß oder auf dem Fahrrad bequem transportiert werden.

Bierkasten auf dem Buckel

Zunächst nutzte nur Tilmann selbst seine Erfindung, die im Leerzustand wie ein stylisher Rucksack aussieht. Aber auch sein Freundeskreis war schnell Feuer und Flamme für seinen ersten Prototypen. Ein Freund brachte ihn schließlich auf die Idee, das praktische Tool noch mit einem zusätzlichen Nutzen zu versehen. Nun kann der Kasten in der Tragekonstruktion nicht nur transportiert werden, sondern lässt sich mit Hilfe der beiden Holzhalterungen auch noch in einen praktischen Hocker mit Lehne verwandeln. Spätestens da war Tilmann Rothe klar, dass auch andere von seiner Erfindung begeistert sein könnten – „langsam nahm dann der Gedanke Gestalt an, das alles etwas größer aufzuziehen und den ’BeerBag’ vielleicht sogar zu verkaufen“, erzählt der sympathische Student des Wirtschaftsingenieurwesens und lacht.

Nie mehr Stehbier: Der „BeerBag Quelle: Dietrich Flechtner

Prototypen aus der Keller-Werkstatt

Das handwerkliche Geschick wurde ihm in die Wiege gelegt, „aber auch acht Jahre Waldorfschule haben dem sicher nicht geschadet“. Seine Prototypen baute er in der eigenen Kellerwerkstatt. Auf gut Glück und mehr aus einer Laune heraus bewarb sich Tilmann Rothe bei der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ – und konnte es kaum fassen, als er tatsächlich die Einladung erhielt, seine Erfindung den millionenschweren Investoren vorzustellen. Ein bisschen, glaubt Rothe, habe er das sicher auch Corona zu verdanken, durch die damals geltenden Auflagen durften Kandidaten aus Österreich und der Schweiz nicht einreisen – „da habe ich vielleicht einfach Glück gehabt“. Vor etwa einem Jahr reiste er nach Köln und stellte seinen „BeerBag“ den „Löwen“ Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Georg Kofler, Ralf Dümmel und Dagmar Wöhrl vor. Am Montagabend wird die Show bei Vox ausgestrahlt.

Tilmann Rothe mit seiner Innovation, dem „BeerBag“. Quelle: Dietrich Flechtner

Große Nervosität vor zehn Fernsehkameras

„Ich bin total gespannt“, freut sich der junge Gründer, der die Sendung selbst noch nicht gesehen hat. Seine Erinnerung an die Aufzeichnung ist vor allem eines: „Surreal! Ich war ultra aufgeregt, total im Tunnel. Bei der Generalprobe habe ich meinen Pitch verhauen, das war der Aufregung natürlich überhaupt nicht förderlich. Und dann sind da einfach mal zehn Kameras auf dich gerichtet, die Löwen und noch ein Haufen Leute, die da am Set rumwuseln. Das ist wirklich keine alltägliche Situation.“ Hinzu kommt, dass er sein Produkt in einem sehr frühen Stadium den Löwen vorstellte, verkauft hatte er da noch nichts, im Gepäck nur die zwei Prototypen. „Ein bisschen blauäugig bin ich da schon reingegangen“, findet er rückblickend, „dafür waren die Löwen aber echt nett zu mir. Das hätte auch anders laufen können, genug zum Auseinandernehmen gab es.“

Am Montagabend kann sich der junge Erfinder dann endlich selbst „von außen“ in dieser außergewöhnlichen Situation zusehen. Geschaut wird coronakonform im kleinen Kreis mit Freundin und Mitbewohner zu Hause. Richtig Partymachen wäre aber auch ohne Pandemie nicht die allerbeste Idee: Wenn Tilmann Rothe einen der Investoren von seinem Produkt überzeugen konnte, wartet auf ihn im besten Fall ein arbeitsreicher Dienstag. Ob ein Löwe angebissen hat, gibt es am Montag ab 20.15 Uhr bei Vox zu sehen. Und vielleicht gibt’s schon bald mehr als einen „BeerBag“ in Dresden zu sehen.

Von Kaddi Cutz