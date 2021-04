Bauzäune am Chinesischen Pavillon in Dresden fallen

Dresden

Das ist eine Punktlandung. Exakt zu den Ostertagen sind am Chinesischen Pavillon auf dem Weißen Hirsch die Absperrungen gefallen. Die Gartenanlage, monatelang aufwendig neu gestaltet, ist wieder von allen Seiten zugänglich. Ab sofort können Besucher wieder durch die ganze Fläche von Rathauspark und Garten des Pavillons spazieren. Zudem will sich das Haus in Zukunft stärker als Nachbarschafts- und Stadtteilzentrum etablieren.

In Anlehnung an die historische Bepflanzung hat die Gartenbaufirma Mörbe aus Kubschütz nach Plänen des Dresdner Landschafts- und Gartenarchitekten Bernhard Hase neue Bäume und Sträucher gesetzt und die Flächen gestaltet. Eine neue Wegedecke wurde geschaffen, Bänke zum Verweilen laden zum Besuch ein. Neu sind Fahrradbügel. Die Grenze zwischen Park und Garten wird nur durch eine niedrige Hecke markiert. „So bleibt sie sichtbar, aber die Fläche ist als Ganzes zu erleben“, sagt der Planer Bernhard Hase.

Der alte und schützenswerte Baumbestand konnte größtenteils erhalten bleiben, nur zwei Bäume mussten gefällt werden. Gerade auch direkt rund um den Pavillon wurde die Bepflanzung wiederhergestellt – unter anderem mit Rhododendren, Azaleen und Flieder. Finanziert wurde die Maßnahme durch Spenden an den Verein, gefördert mit Mitteln von Bund und Freistaat. Nun ist der Garten zwar offen, verschoben werden muss aber die offizielle Eröffnung: Sie sollte am 30. April sein, Corona-bedingt wird nun der 27. Mai angepeilt.

Von Bernd Hempelmann