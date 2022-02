Bauverzug bei Schulbauten in Dresden

Dresden

Jetzt schlägt die Corona-Pandemie auch bei den Schulbauprojekten in Dresden richtig zu: Auf mehreren Baustellen gibt es erheblichen Verzug. Doch nicht immer ist daran das Virus schuld.

Mitte 2021 deute sich das Drama schon an. Zwar waren im Schulbau noch keine Verzögerungen bekannt. Die Materialbeschaffung entwickle sich aber auf allen Baustellen zu einem ernsten Risiko für die Bauabläufe, konstatierte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser seinerzeit. Jetzt sind die Folgen der Pandemie in nüchternen Zahlen ablesbar. Darüber informierte der CDU-Politiker am Dienstagabend den Bildungsausschuss des Stadtrats.

Lieferengpässe für Elektroanlagen

Die neue Sporthalle für die 120. Grundschule an der Trattendorfer Straße in Prohlis sollte nach den Winterferien fertig sein. Nun wird es erst Anfang April. Lieferengpässe bei Anlagen für die Elektroausstattung wie zum Beispiel Verteilerschränken und bei der Lüftungsanlage sorgen hier für Probleme, die nur eine Schätzung des Fertigstellungstermins zulassen. Es könnte also auch noch länger dauern.

Bauarbeiter und Material fehlen

Verzögerungen treffen auch die 151. Oberschule, die Ende August als Gemeinschaftsschule starten will. Hier hat die Pandemie bei den Handwerksbetrieben massiv zugeschlagen. Verschiedene Unternehmen seien Ende 2021 unter anderem aufgrund von pandemiebedingtem Personalmangel „nicht mehr arbeitsfähig“ gewesen. Die Materialknappheit habe ein Übriges getan, sodass der Rückstand nicht mehr aufzuholen sei. Nach den Sommerferien soll der Unterricht nun zunächst im Ostflügel des Baus an der Kreuzung Stauffenbergallee/Königsbrücker Straße beginnen. Donhauser betrachtet „den Schulstart im Neubau derzeit als gesichert“. Anfang November 2022 soll der Neubau dann komplett abgeschlossen sein.

Um bislang einen Monat wird sich der Bau der neuen Turnhalle für die 113. Grundschule an der Georg-Nerlich-Straße 1 (Johannstadt-Süd) verzögern. Dort hatten sich Rückbauarbeiten der Drewag auf dem Gelände verlängert und das Rohbauunternehmen kam durch die Pandemie in Bauverzug.

Langwierige Abstimmungen in der Verwaltung

Deutlich später steht der Neubau einer Sporthalle für die „Schule zur Lernförderung“ Albert Schweitzer (Georg-Palitzsch-Straße 42) in Prohlis zur Verfügung. Hier liegen die Ursachen nicht zuletzt in den Abläufen in der Verwaltung selbst. Die internen Abstimmung sind so langwierig, dass der Baubeschluss im Stadtrat nicht im Juli, sondern erst im Oktober 2021 möglich war. Damit verspäteten sich auch die folgenden Planungen. Die Sporthalle soll nun nicht mehr Ende Oktober 2023, sondern Mitte März 2024 fertig werden. Anfang Juli soll dann das Projekts mit Abbruch der Bestandssporthalle und Fertigstellung der Freianlagen abgeschlossen werden.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ziemlich gebeutelt ist die Stadt mit der Sanierung des künftigen Schulgebäudes für die 88. Grundschule. Bislang hat diese ihren Sitz auf der Dresdner Straße. Am Plantagenweg entsteht in einem alten DDR-Schulgebäude das neue Domizil der Schule. Schon der Baustart zog sich, weil erst die Zufahrt für Baufahrzeuge fit gemacht werden musste, dafür zog sich die Auftragsvergabe hin. Nachdem es losging, gab es beim Rohbau ein böses Erwachen. Statische Planungen waren Makulatur, weil alte Bauunterlagen nicht korrekt waren. Es wurden erhebliche Zusatzleistungen notwendig, das kostet Zeit und Geld.

Erst bei den Bauarbeiten stellte sich heraus, dass die Bausubstanz für die geplante Fensterkonstruktion nicht geeignet ist. Die Umplanungen verlängern den Bau mittlerweile um sechs Monate. Nun wird das Gebäude nicht im August dieses Jahres fertig, sondern erst Anfang Februar 2023. Die Turnhalle sei von den Verzögerungen nicht betroffen.

Einsprüche bei Vergabeverfahren

Drei Monate Bauverzug gibt es an der 102. Grundschule an der Pfotenhauerstraße in Johannstadt. Dort soll eine neue Turnhalle entstehen. Doch es gab Lieferprobleme beim Schotter für Gründung der Bodenplatte und bei Deckenelementen für den Holzbau. Zu Verzögerungen führten auch Klärungen mit dem Prüfstatiker für die Planung des Holzbaus.

Und schließlich gibt es auch bei der 76. Oberschule Dresden-Briesnitz an der Merbitzer Straße 9 erhebliche Verzögerungen. Drei bis sechs Monate sind im Gespräch. Die Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen. Außerdem kam es unter anderem zu Einsprüchen im Vergabeverfahren. Die Stadttochter Stesad, die das Projekt betreut, arbeitet an einem Bauablaufplan und prüft intensiv Beschleunigungsmöglichkeiten. Am 1. August 2023 sollte die Gesamtsanierung abgeschlossen sein. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

Von Ingolf Pleil