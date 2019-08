Dresden

Am kommenden Montag, dem 2. September, ist die Bautzner Straße wieder befahrbar. Nach dem Ende der knapp zweimonatigen Bauarbeiten wird die Straße gegen 3 Uhr morgens für den Verkehr wieder freigegeben. Die Straßenbahnlinien 8 und 11 fahren somit wieder auf ihren gewohnten Routen, die Ersatzbusse der Linien 41 und 48 entfallen. Auch die Linie 6 fährt wieder ihre Strecke über den Albertplatz, allerdings endet sie weiterhin am Postplatz aufgrund der Bauarbeiten an der Kesselsdorfer Straße.

Die zuvor als Baustellenumfahrung dienende kleine Bautzner Straße ist dafür gesperrt. Sie soll bis zum 19. Oktober fertiggestellt werden. Unterdessen werden die Bauarbeiten für den gemeinsamen Rad- und Gehweg auf der Südseite sowie der Gehwegüberfahrung zu Ende geführt.

Von DNN