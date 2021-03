Baustellen auf allen Autobahnen rund um Dresden

Dresden

Wer derzeit von der Autobahn 4 auf die A 17 fährt oder umgekehrt, muss lange Zeit mit 60 Stundenkilometer und nur auf einer Fahrspur entlangzuckeln. Vor allem von Prag kommend in Richtung Autobahndreieck Dresden-West kommt so der Verkehr schnell ins Stocken oder gar zum Stehen, besonders an den Autobahntunneln. Bald geht das auch auf den anderen Dresdner Autobahnen A 4 und A 13 so zu, weil auch dort langwierigen Bauarbeiten beginnen.

Winterschäden vor allem auf der Betonpiste am Dreieck Dresden-West

Der Grund für die derzeitigen Sperrungen auf der A 17 sind Reparaturarbeiten an beiden Richtungsfahrbahnen zwischen dem Autobahndreieck und der Abfahrt Dresden-Südvorstadt. Denn der vergangene Winter mit zum Teil zweistelligen Minusgraden, Schnee und Streusalz hat vor allem auf den Betonpisten massive Schäden hinterlassen. Bevor sich Risse zu größeren Schäden ausweiten, wird jetzt Hand angelegt.

Lesen Sie auch Dresden muss auf 140 Straßen Schlaglöcher flicken

„Die Autobahnmeisterei Dresden-Nickern ist vor Ort rund um die Uhr im Einsatz, um die aufgetretenen Winterschäden zu beseitigen. Zusätzlich sind Vertragspartner im Rahmen einer sogenannten Schnellsanierung damit beauftragt, die Fahrbahn zu reparieren. Die Arbeiten sollen bis April 2021 abgeschlossen sein“, erklärt Tino Möhring, Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes. Denn daran anschließend soll dann die grundhafte Sanierung dieses Abschnittes starten.

Autobahn wird für Bauzeit ertüchtigt

Doch warum wird erst repariert, wenn dann doch alles wieder rausgerissen wird? „Wir sperren ja während der Sanierung nicht die Autobahn komplett, sondern leiten den Verkehr an der Baustelle vorbei beziehungsweise über einen Fahrstreifen der Gegenfahrbahn. Da müssen die repariert sein, um der Belastung standzuhalten. Wir ertüchtigen jetzt also die Autobahn für die Bauzeit“, erklärt Tino Möhring.

Vom 13. April an werde zunächst die Fahrbahn in Richtung Prag zwischen dem Dreieck Dresden-West und der Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt erneuert. Der zweite Bauabschnitt, der voraussichtlich Mitte Juli starte, betreffe dann die Gegenfahrbahn. Auf einer Länge von etwa 3,2 Kilometern werde der jetzige Belag entfernt, um Asphalt aufzubringen. „Nach aktueller Planung wird die Gesamtmaßnahme bis November 2021 andauern“, so Möhring weiter. Die Baukosten sind mit 8,8 Millionen Euro veranschlagt.

Rodungen an der A 17

Neben den Reparaturarbeiten an den Fahrbahnen wird im Dresdner Bereich der A 17 auch an den Böschungen Hand angelegt. Vor allem an der Richtungsfahrbahn Prag wurde bis 28. Februar – vor Beginn der Schutzphase – ein Hang geradezu kahl geschnitten. In den zurückliegenden Tagen wurde das Schnittgut nun beräumt.

„Der betroffene Hang an der A 17 ist felsig und hat daher eine hohe Stabilität. Die Bäume und Sträucher, die dort kurz geschnitten wurden, sind Wildaufwuchs. Dieser wird regelmäßig kurz gehalten, da er bei einer größeren Ausbreitung schwerer unter Kontrolle gehalten werden kann“, so die Erklärung des Sprechers der Autobahn GmbH.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die ab April startenden Arbeiten auf der A 17 sind nicht die einzigen Bauarbeiten auf den Autobahnen um Dresden. An der A 4 wird im April die begonnene Instandsetzung der Bauwerke Triebischseitental und Triebischtal in Fahrtrichtung Görlitz fortgesetzt. Diese soll im Oktober abgeschlossen sein. Hier werden mehrere Fahrbahnübergangskonstruktionen zwischen dem Autobahndreieck Nossen und der Abfahrt Wilsdruff erneuert. Kosten: 6,4 Millionen Euro.

Weitere Fahrbahnerneuerungen auf den Autobahnen um Dresden

Ebenfalls im April beginnt die Erneuerung beider Richtungsfahrbahnen sowie aller zugehörigen Rampen auf der A 4 zwischen der Anschlussstelle Dresden-Hellerau und dem Autobahndreieck Dresden-Nord. Das Projekt, das 1,4 Autobahnkilometer umfasst, kostet 7,2 Millionen Euro und soll im September beendet sein.

Etwas weiter auf der A 13 wird dann auch noch ab Mai zwischen den Anschlussstellen Marsdorf und Schönborn auf einem 10,1 Kilometer langen Abschnitt in Richtung Berlin die Fahrbahn erneuert. Kosten 7,8 Millionen Euro. Der Abschluss der Maßnahme ist für Oktober geplant.

Von Catrin Steinbach