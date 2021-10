Dresden

Ab dem 4. Oktober beginnen die Bauarbeiten rund um den Markusplatz in Pieschen. Die Stadt will eigenen Angaben nach dort mehr Sicherheit für die Schulkinder der 26. Grundschule schaffen und den Bereich barrierefrei auszubauen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang November, teilt die Stadt mit.

An der Osterbergstraße auf Höhe der Grundschule entsteht eine barrierefreie, sogenannte Gehwegvorstreckung. Das sind Teile des Bürgersteigs, die auf die Straße ragen und dadurch die Fahrbahn verengen. So können Fußgänger an parkenden Autos vorbeischauen und werden seltener von anderen Fahrzeugen übersehen.

Weitere Gehwegvorsteckungen entstehen laut Stadt an der Einmündung der Markusstraße in die Osterbergstraße. Außerdem wird das Pflaster an dieser Kreuzung verändert, da dieses nicht für Rollstuhlfahrer geeignet ist. Das Bauvorhaben soll außerdem die Barrierefreiheit auf der Osterbergstraße erhöhen, dort entsteht ein weitere Querungsmöglichkeit mit abgesenktem Bordstein.

Auto- und Radfahrer müssen sich ab Ende Oktober auf Einschränkungen rund um die Grundschule einstellen. Die Einmündung der Osterbergstraße auf den Markusplatz ist dann gesperrt, nur Anlieger dürfen den Bereich zwischen Osterbergstraße und Bürgerstraße befahren. Den Angaben der Stadtverwaltung zufolge kosten die Arbeiten am Markusplatz etwa 115 000 Eu­ro.

Von Lukas Scheib