Die Mega-Baustelle auf der A4 bei Dresden – zwischen dem Dreieck Nossen und der Anschlussstelle Wilsdruff – geht ihrem Ende entgegen. Mit dem Einheben der letzten von vier Übergangskonstruktionen an der Triebischtalbrücke sei ein Meilenstein erreicht, sagt Christian Milster, Leiter der Außenstelle Dresden der Niederlassung Ost.

Voraussichtlich Ende August – nach Abschluss der Fahrbahnmarkierungsarbeiten – soll der Verkehr zumindest an dieser Stelle der Autobahn endlich wieder ungehindert rollen. Auto- und Lkw-Fahrer werden aufatmen. Wenigstens eine Stau-Stelle weniger. Wegen der vielen schweren Unfälle war in Medien schon von einer „Horror-Baustelle“ die Rede. Der ADAC hatte die gewählte Verkehrsführung bei der Zusammenführung von A4 und A14 heftig kritisiert.

Die eingehobene Übergangskonstruktion auf der Ostseite der Triebischtalbrücke der A4 zwischen Nossen und Dresden. Quelle: Autobahn GmbH des Bundes

Die 330 Meter lange Triebischseitentalbrücke und die 424 Meter (Nordbrücke), beziehungsweise 427 Meter (Südbrücke) lange Triebischtalbrücke wurden Ende der 1990er Jahre gebaut. In den vergangenen Jahren habe es immer schon mal einzelne Havarien an kleinen Brückenteilen gegeben, sagt Tino Möhring, Sprecher der Niederlassung Ost der Autobahnbau GmbH des Bundes. Im September 2018 waren dann bei einer Kontrolle der Triebischtalbrücke akute Mängel an einer Übergangskonstruktion festgestellt worden. Diese 19 Meter breiten und zwölf Tonnen schweren Metallkonstruktionen haben die Aufgabe, die Ausdehnungen der Brücken bei Temperaturunterschieden auszugleichen, was im Vergleich von Winter und Sommer bis zu 24 Zentimeter sein können, informiert die Autobahn GmbH.

Bauarbeiten seit April 2020

Besagte Übergangskonstruktionen hätten eine Nutzungsdauer von 25 Jahren, erklärt Tino Möhring. Allerdings gehöre dieser Abschnitt der A4 mit rund 100 000 Fahrzeugen täglich zu einem der am meisten befahrenen Autobahnabschnitte bundesweit. Der Anteil des Schwerlastverkehrs sei hier wegen des Transitverkehrs nach Osteuropa und Richtung Balkan besonders hoch, so dass auch die Brückenbauteile einer besonders hohen Belastung ausgesetzt seien.

Luftaufnahme von der Triebischtalbrücke der A4 zwischen Nossen und Dresden. Quelle: Autobahn GmbH des Bundes

Daraufhin folgte nun seit April 2020 – mit Unterbrechung – die grundhafte Instandsetzung. Zunächst vergangenes Jahr in Fahrtrichtung Nossen, seit April dieses Jahres in Richtung Dresden.

Wenn der Beton ausgehärtet ist und die Arbeiten an den Befestigungs- und Entwässerungsanlagen fertig sind, wird Asphalt aufgebracht. „Außerdem werden die begleitenden Arbeiten an den Bauwerken sowie den Straßenrandbereichen fortgeführt. Es passiert ganz viel in und neben den Brücken, was man als Verkehrsteilnehmer gar nicht sieht“, sagt Sprecher Tino Möhring. Nach den Markierungsarbeiten erfolgt dann die Freigabe für den Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Dresden. Außenstellenleiter Christian Milster rechnet mit der Fertigstellung der Mega-Baustelle bis Ende August.

