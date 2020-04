Baustart im August: Hier entsteht in Dresden eine neue grüne Lunge

Dresden

Momentan braucht’s noch reichlich Vorstellungskraft, um sich die künftige Gestaltung auszumalen. Denn derzeit sieht der Betrachter in Altstrehlen nicht wirklich viel – außer das, was gerade übrig blieb vom großen Kahlschlag. Vor wenigen Wochen hatten Arbeiter auf der Fläche am Kaitzbach in Altstrehlen auf halben Weg zwischen Wasaplatz und Christuskirche Tabula rasa gemacht. Doch so öd wie jetzt soll es nicht bleiben. Ganz im Gegenteil.

Die Idee: Ein neuer Grünzug im alten Dorfkern

Schon jetzt gibt es an der Straße Altstrehlen links und rechts kleinere Parkanlagen. Die sollen nun zusammenwachsen und erweitert werden. Neben dem bereits freigeräumten Abschnitt will die Stadt dazu auch eine Fläche weiter östlich am Kaitzbach mit einbeziehen. Im alten Dorfkern entsteht somit eine neue grüne Lunge für Erholung und Freizeit.

Anzeige

Der Zeitplan: Baustart voraussichtlich im August

Die Beseitigung der alten verwilderten Gärten war jetzt gewissermaßen nur der Auftakt. Alte Schuppen wurden abgerissen, Zäune entfernt, Bäume und Sträucher ab­gesägt – und reichlich alter Müll abgefahren. Die eigentlichen Ar­beiten auf dem Gelände werden laut Stadtverwaltung voraussichtlich im August starten. Für die Bereiche östlich davon sind die Mitarbeiter derzeit dran, die nötigen Genehmigungsunterlagen fertigzustellen.

Weitere DNN+ Artikel

Die Gestaltung: Viele Wiesen und große Bäume

Die Pläne sehen für den Park im Wesentlichen eine Reihe größerer Wiesen vor. Entlang des Bachs werden die Arbeiter einen Weg anlegen. An der Straße Altstrehlen und im Park will die Stadt zudem „großgewachsene Bäume“ setzen lassen. Neben Laubbäumen sind auch Obstbäume vorgesehen. Etwa 30 neue Bäume werden insgesamt gepflanzt, hinzukommen zahlreiche Sträucher und Hochstauden. Spielgeräte für Kinder sind nicht angedacht. Aber: Wie schon im vorhandenen Park wird es auch im neuen Abschnitt ei­nen Zugang zum Wasser geben.

So soll der neue Grünzug später einmal aussehen: Bereits vorhanden sind der Bereich oben links und der mittlere Abschnitt am Kaitzbach. Diese Abschnitte werden umgestaltet und durch die beiden neuen ergänzt. Quelle: Stadtverwaltung Dresden

Der Naturschutz: Kaitzbach erhält natürlichen Verlauf

Das Vorhaben umfasst nicht nur das Anlegen eines Parks, auch Teile des Kaitzbaches werden renaturiert. Durch die früheren Kleingärten wurde jeder Quadratmeter genutzt, waren die Ufer des Bachs komplett verbaut. Nun sollen sich auch in diesem Bereich am Kaitzbach wieder Organismen ansiedeln, die am oder im Wasser zuhause sind. Dynamische Gefällewechsel am Grund des Baches und eine standortgerechte Bepflanzung des Ufers sind dazu vorgesehen, aber auch die hohen Bäume spielen eine Rolle, um Teile des Bachs zu verschatten. Überhaupt sollen in dem neuen Grünzug neben Platz zur Erholung auch zahlreiche kleine Habitate für Flora und Fauna entstehen.

Die Kosten: Finanzierung aus Stadtbahnprojekt 2020

Eigentlicher Bauträger des Vorhabens ist nicht die Stadt – sondern sind die Dresdner Verkehrsbetriebe. Der Grünzug ist eine so genannte Ausgleichsmaßnahme im Zuge der Verlegung der Straßenbahngleise aus der Wasa- in die Oskarstraße. Entsprechend sind die Kosten in Höhe von rund 220.000 Euro durch das Projekt Stadtbahn 2020 gedeckt. Künftig werden das Umweltamt und das Amt für Stadtgrün aber dann den renaturierten Kaitzbach und die neue Parkanlage pflegen und unterhalten.

Lesen Sie auch:

Von Sebastian Kositz