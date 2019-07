Dresden

Am Montag haben die Arbeiten für eine neue Parkanlage an der Gehestraße in Pieschen begonnen. Auf der ehemaligen Fläche eines Güterbahnhofes zwischen Moritzburger Platz und Erfurter Straße will die Stadt in Nachbarschaft zum neuen Schulcampus das etwa 30 Meter breite und 550 Meter lange Parkareal errichten.

Geplant sind Grünflächen, eine Spielfläche, Treffpunkte, ein Stadtplatz sowie ein 1000 Quadratmeter großer Bürgergarten. Insgesamt 88 Bäume und über 70 Sträucher kommen zudem in die Erde. „Gepflanzt wird bienenfreundlich. Auf fruchttragende Wildgehölze und klimaneutrale Bauweise wird viel Wert gelegt“, teilt die Stadt mit.

Das Projekt wird in vier Abschnitten umgesetzt: Erster Schritt sind Arbeiten zwischen dem Moritzburger Platz und dem Fuß- und Radweg in Höhe Konkordienstraße. Die Baukosten dafür betragen knapp 240 000 Euro. Anschließend ist der Bau des Stadtplatzes an der Erfurter Straße/Ecke Gehestraße geplant. Die letzten Schritte folgen im Herbst, unter anderem vergibt das Rathaus hierbei den Bau der Spielanlage. Für den gesamten Park erwartet die Stadt Kosten von mehr als 1,4 Millionen Euro. Das Projekt wird durch EU-Mittel gefördert.

Bei der Gestaltung der Parkanlage konnten die Bürger mitreden: Bereits im September 2016 fand eine öffentliche Planungswerkstatt zum neuen Grünzug an der Gehestraße statt. Der Park soll das Gebiet städtebaulich und ökologisch aufwerten, die Aufenthaltsqualität steigern und dazu beitragen, den CO2-Ausstoß der Stadt zu verringern.

