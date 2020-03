Substanzverlust: Dresden gibt zu wenig Geld für seine Straßen aus

Dresden

Bautzner Straße, Sophienstraße, Caspar-David-Friedrich-Straße – Dresden hat sich 2020 wieder einige Straßenbauvorhaben vorgenommen. Schenkt man den Worten von Robert Franke Glauben, jedoch nicht genug. Um den Wert der Verkehrsanlagen zu erhalten, müsste die Stadt mehr Geld ausgeben, warnt der kommissarische Leiter des Straßen- und Tiefbauamts.

Die Lage: Fördergeld fließt nicht mehr so wie früher

„Die Herausforderungen sind besonders“, sagt Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Denn die Chancen sind mau, vom Freistaat Fördergeld für neue Straßenausbauvorhaben zu bekommen. Zu viele Kommunen haben Projekte angemeldet, der Fördertopf ist mehrfach überzeichnet. Das war 2019 eine relativ überraschende Nachricht, die die Stadt zum Beispiel bei der Sanierung der Carolabrücke vor große Probleme stellte. Die wird nun komplett mit städtischem Geld finanziert. Andere Vorhaben wurden gänzlich gestrichen. 36 Millionen Euro hat die Stadt deshalb im vergangenen Jahr ins Straßennetz investiert.

Zu wenig. Denn: „Der Wertverlust der Verkehrsanlagen beträgt jährlich 54 Millionen Euro“, sagt Robert Franke. Bedeutet: Um nicht die Substanz aufzuzehren, müsste die Stadt Geld wenigstens in dieser Höhe für den Erhalt und die Erneuerung von Straßen ausgeben. In diesem Jahr stehen allerdings nur 39 Millionen Euro im Budget. „Wir hoffen noch auf Fördermittel“, sagt der kommissarische Straßen- und Tiefbauamtsleiter.

Der Ausweg: Gemeinsam mit den DVB geht es besser

Die Hoffnungen sind nicht ganz unbegründet. Denn anders als beim Straßenbau ist der Freistaat freigiebiger, wenn es um Ausbauvorhaben für den Nahverkehr geht. Deshalb haben Verkehrsbürgermeister und Amtsleiter für dieses und die nächsten Jahre sich vor allem auf Projekte konzentriert, bei denen Stadt und Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) gemeinsam agieren. Das führe dann zwar oft zu der seltsamen Situation, dass die DVB für ihren Teil des Ausbaus Fördergeld ausgeben können, während die Stadt alles aus eigener Kasse bezahlt, sagt Raoul Schmidt-Lamontain. So war es 2019 zum Beispiel bei der Bautzner Straße am Albertplatz. Aber das ist auch besser als nichts.

Nach dieser Philosophie sieht das Straßenbauprogramm 2020 DVB-lastig aus. So wird die Bautzner Straße zwischen Fischhausstraße und Brockhausstraße saniert, weil die DVB dort die Haltestelle Wilhelminenstraße barrierefrei ausbauen und in Richtung Bühlau Gleise sanieren. An der Sophienstraße wird das holprige Pflaster gegen glatteres ausgetauscht, weil die Verkehrsbetriebe im Sperrschatten der Arbeiten auf der Augustusbrücke bis zum Postplatz die Gleise erneuern. Mit der Caspar-David-Friedrich-Straße wird zwischen Münzmeisterstraße und Schurigstraße eine im erbärmlichen Zustand befindliche Busstrecke saniert, wobei auch ordentliche Fußwege und barrierefreie Haltestellen entstehen.

Die DVB bauen die Haltestelle Wilhelminenstraße an der Bautzner Straße barrierefrei um, die Stadt saniert einen Straßenabschnitt. Quelle: Dietrich Flechtner

Es gibt allerdings auch reine Straßenausbauvorhaben, etwa die Sanierung der Bühlauer Straße in Schullwitz, wo bis Juli 2021 rund 2,2 Millionen Euro ausgegeben werden. In Johannstadt wird die Umgestaltung des Böhnischplatzes von März bis Oktober mit Hilfe von Städtebaufördermitteln bezahlt. Außerdem läuft das Programm für barrierefreie Bushaltestellen weiter, etwa mit dem Ausbau der Haltestelle Luga.

Und auch neue Zebrastreifen sollen 2020 entstehen, zum Beispiel auf Höhe der Helmholtzstraße über die Nöthnitzer Straße. Hinzu kommen kleinere Vorhaben, die vor allem mit Investorenprojekten im Zusammenhang stehen. So wird in Altstadt der Antonsplatz zwischen Marienstraße und Wallstraße in Form gebracht. Dort sind in den letzten Jahren neue Wohn- und Geschäftshäuser entstanden. Im Dresdner Norden werden für die neuen Gewerbeansiedlungen bis 2022 sieben neue Haltestellen gebaut, die erste davon an der Knappsdorfer Straße, wo Bosch sein neues Werk baut.

Der Ausblick: Die richtig dicken Brocken kommen noch

Ins Jahr 2021 will der Verkehrsbürgermeister noch nicht blicken. Da hängt vieles vom neuen Doppelhaushalt 2021/22 ab. Die Botschaft ist klar: Für den Straßenbau muss dort deutlich mehr Geld vorgesehen werden als zuletzt, zumal sich in Sachen Fördergeld keine Besserung abzeichnet. Und die richtig dicken Brocken kommen noch. So stehen ab 2021 lange Abschnitte der Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Harkortstraße im Plan.

Stadtplanungschef Stefan Szuggat will in diesem Jahr zudem dem Stadtrat Pläne für den Bischofsplatz, den Ullersdorfer Platz, die Kreuzung Stauffenbergallee und Königsbrücker Straße sowie den Ausbau der Tittmannstraße zur Busstrecke vorlegen – alles größere Vorhaben. Für Abriss und Neubau der Nossener Brücke will Robert Franke in diesem Sommer die Unterlagen zur Planfeststellung abgeben und mit der Königsbrücker Straße tut sich etwas. Für den Abschnitt zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee muss die Stadt noch eine der etwa 3000 Einwendungen bearbeiten und sendet das Gesamtpaket dann an die Landesdirektion. Die könnte im Idealfall Ende des Jahres Baurecht erteilen.

Von Uwe Hofmann