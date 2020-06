Dresden

Das Stadtplanungsamt hat ein Jahr mehr Bedenkzeit erhalten. Der Stadtrat hat die sogenannte Veränderungssperre für das Gebiet rund um die Marschnerstraße, Comeniusstraße und Canalettostraße in der Nähe des Straßburger Platzes um ein Jahr verlängert. Einstimmig.

Innerhalb des Jahres wollen die Stadtplaner die Vor- und Nachteile von zwei Varianten prüfen: Im ersten Fall kommt es zu einer Quartiersentwicklung und die Grundstücke nördlich der Comeniusstraße an der Canalettostraße erhalten Baufelder. Prüffall zwei nennt sich „ Grünkeil“. Hier wird der grüne Charakter des Bereiches durch Verzicht auf neue Baufelder konsequent weiterentwickelt.

Bei der Frage, welcher Variante der Vorzug gegeben werden soll, will das Stadtplanungsamt auch die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung auswerten und dann eine Richtungsentscheidung treffen. Der Stadtrat er­teilte diesen Plänen nun grünes Licht. Was auch heißt: Ein weiteres Jahr sind in dem innerstädtischen Bereich keine Neubauten genehmigungsfähig.

Das betrifft auch den Neubau einer Moschee, den das Marwa-Elsherbiny-Kulturzentrum auf dem Grundstück Marschnerstraße 2 plant. Ein Architekturbüro aus Stuttgart hatte im vergangenen Jahr einen Bauantrag eingereicht, der laut Verwaltung aber nicht vollständig war. Aktuell liegt kein Bauantrag vor, hieß es aus dem Rathaus.

Sollte sich die Variante „ Grünkeil“ durchsetzen, wäre der Neubau einer Moschee auf dem Grundstück nicht möglich. 1628 Unterstützer haben bereits eine Petition gegen diese städtebauliche Variante eingereicht, die noch gar nicht beschlossen ist. Der Petitionsausschuss des Stadtrats befasst sich mit der Forderung.

Von Thomas Baumann-Hartwig