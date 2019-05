Baumfällungen durch einen Bauunternehmer sorgen in Dresden-Mockritz für Aufruhr. Denn betroffen sind davon auch Gehölze, die unter Schutz standen. Das werde für den Bauunternehmer nicht folgenlos bleiben, so das Umweltamt Dresden gegenüber DNN. Das Bauaufsichtsamt will jetzt auch noch einmal prüfen, ob auf dem einst als Gartenland genutzten Areal an der Eutschützer Straße eine Einsturzgefahr von Gebäuden ausgeht.