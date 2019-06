Dresden

Die Dresdner Stadtverwaltung und der Stadtrat laden am Sonnabend interessierte Dresdner zum Tag des offenen Rathauses ein. Von 10 bis 16 Uhr öffnet das Rathaus am Dr.-Külz-Ring seine Goldene Pforte, den Fest- und Plenarsaal, den Ratskeller und den Rathausvorplatz für Austausch, Information und Spiel. Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) und seine Beigeordneten, die Mitarbeiter der Ämter und die Fraktionen des Stadtrates erklären jungen und alten Besuchern ihre tägliche Arbeit. Im neu eröffneten Ratskeller findet zudem eine große Ehrenamtsbörse mit Aktionen, Infos und Mitmachangeboten von 60 Dresdner Vereinen und Initiativen statt.

Kinder übernehmen das Kommando

Auf dem Rathausvorplatz kommt der Oberbürgermeister mit Jugendlichen und Familien ins Gespräch und auch verschiedene Fachbürgermeister, unter anderem für Bildung und Jugend, sowie die Stadtratsfraktionen stehen zum Dialog bereit. Im Rahmen einer Familien-Rallye können Besucher spielerisch das Rathausareal erkunden und auch im Festsaal kommen Kinder und Jugendliche auf ihre Kosten. Dort können Ideen von einem lebenswerten Stadtraum aufgemalt oder mit Lego-Steinen gebaut werden. Am Denkmal der Trümmerfrau sendet Radio Dresden live.

Dort stellen sich auch Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei vor und das Ordnungsamt ist mit Diensthund Nick vor Ort. Auch zu den Bereichen Gesundheit, Sport und Kultur gibt es zahlreiche Programmpunkte zu erleben und verschiedene weitere Ämter öffnen ihre Türen. Das Rathaus ist barrierefrei über den Aufzug an der Kreuzstraße 6 zu erreichen.

Fotorückblick: Der Tag des offenen Rathauses 2018

Zur Galerie Einen Blick hinter die Kulissen der Stadtverwaltung konnten Dresdner am Sonnabend riskieren. Zudem feierte die Berufsfeuerwehr mit einem Korso ihr 150-jähriges Bestehen.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert sagt: „Gern gebe ich den Kindern einmal das Kommando im Rathaus. Sie und ihre Eltern stehen zum Offenen Rathaus in diesem Jahr im Mittelpunkt. Ich bin neugierig, welche Ideen sie auf Papier oder mit Lego für unsere Stadt entwickeln.“ Was ihn besonders freut: Erstmals lädt die Stadt im Rahmen des Offenen Rathauses gemeinsam mit der Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung Dresden „ehrensache.jetzt“ zur Ehrenamtsbörse ein. Zahlreiche Vereine und Organisationen werden sich mit Infoständen und Mitmachaktionen vorstellen.

Ferienspaß und Kultur

Doch das ist längst nicht alles: Beim Gesundheitsamt können Kinder mit Krokodil Kroko Zähne putzen, an einem Quiz teilnehmen sowie einen Hör- und Sehtest machen. Eine Riesenzigarette regt zum Nachdenken über das Rauchen an. Einen berauschenden Parcours können Gäste bei der Rauschrallye absolvieren. Ein Spielangebot für Babys und Kleinkinder in der Nähe der Still- und Wickelecke runden das Angebot des Gesundheitsamtes ab.

Am Stand des Jugendamtes werden Masken gebastelt, während sich die Eltern zu Kinder- und Jugendhilfe und über das Elterngeld informieren können. Auch den Ferienpass können Besucher hier erwerben. Die aktuelle Broschüre enthält über 1000 Veranstaltungen für die Sommerferien. Ein freier Fahrausweis und 18 Gutscheine sind in dem Heft für zehn Euro enthalten. Kinder mit Dresden-Pass erhalten ein Freiexemplar.

Und auch jede Menge Kultur gibt es zu erleben, unter anderem mit dem Philharmonischen Chor Dresden, Ezé Wentoin und Band, Banda Comunale, den „ Happy Drummers“, den „Bogenschützen“ des Heinrich-Schütz-Konservatoriums, dem Kinder- & Jugendzirkus Kaos und dem H. O. Theater.

