Auf der Augustusbrücke zeigen auch die Sanierungsbemühungen auf der derzeit in Arbeit befindlichen Brückenhälfte immer mehr Früchte. So wollen die Arbeiter in dieser Woche damit fertig werden, Beton und Dichtschichten auf die freigelegten Bögen zu bringen.

Diese Arbeiten finden vor allem auf der Neustädter Seite der Brücke statt. Außerdem fahren die Arbeiter fort, spezielle Schutzkonstruktionen an den Übergängen von Pfeilern zu Brückenbögen und restaurierte Sandsteine einzusetzen. Auf Schloßplatz und Theaterplatz verlegen die Fachkräfte zudem Medienleitungen und beginnen mit den Pflasterarbeiten an den Fußwegen.

Dort werden Fußgänger abhängig vom Verlauf der Arbeiten immer wieder mal anders an der Baustelle vorbeigeführt. Auch kurzzeitige Sperrungen einzelner Wege seien nicht auszuschließen, heißt es aus dem Rathaus.

