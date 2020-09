Dresden/Gröbern

Kuh Raja war sichtlich aufgeregt, als sie am Dienstag vor der Staatskanzlei in Dresden zum Protestsymbol wurde. Bauern von kleinen Familienbetrieben haben dort mehr Unterstützung für die Haltung von Mutterkühen gefordert. Die Mutterkuhprämie komme nur Betrieben mit mehr als 28 Tieren zugute, kritisierte Danilo Braun von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL). Die AbL fordert eine solche Prämie ab der zweiten Kuh. „Große Betriebe profitieren, die kleinen fallen wieder einmal hinten runter.“

Protest für mehr Gerechtigkeit in der Agrarpolitik

Der Organisator der Aktion, Clemens Risse, fordert mehr Gerechtigkeit in der Agrarpolitik. Von der Mutterkuhprämie profitierten nur Betriebe ab 28 Tieren, die – zumindest im Winter – im Stall stehen. „Wir Kleinbauern mit weniger Kühen bleiben außen vor“, so Risse. Die AbL macht sich für den Erhalt kleinbäuerlicher Strukturen stark, die aus ihrer Sicht für das dörfliche Sozialleben unverzichtbar sind. Tier-, Umwelt-, Wasser- und Klimaschutz sind ihnen wichtig, wobei die Mitglieder des Zusammenschlusses biologisch oder konventionell wirtschaften können.

Kleinbauern fordern neue Strukturen

Die AbL verweist mit ihrer Prämienforderung ab dem zweiten Rind auf ähnliche Regelungen in der 1990ern. Eine Förderung sollte Mutter- und Milchkühe gleichstellen und ganzjährige Weidehaltung unterstützen. „Alle Kühe gehören auf die Weide“, so der Bio-Bauer. Ferner schlagen die Landwirte eine sogenannte Gemeinwohlprämie vor, von der Betriebe jeder Größe profitieren würden. Diese sollte nach einem Punktesystem für Projekte vergeben werden, die Umwelt, Klima, Artenvielfalt und Wasser schützen. Risse nennt Blühstreifen, Hecken entlang der Felder oder Weidetierhaltung als Beispiele.

Generell müsse sich Sachsen um ein Agrarstrukturgesetz kümmern, das branchenfremden Investoren den Zugang zu Flächen erschwere und bei der Vergabe von Landesflächen stattdessen Jungbauern und kleinere, traditionelle Bestandsbetriebe unterstütze, fordert Risse.

Ministerium übt sich im Spagat

Das von den Grünen geleitete Landwirtschaftsressort im Freistaat versucht den Spagat zwischen den Interessen der Kleinbauern und denen der Agrarindustrie. Staatssekretärin Gisela Reetz äußerte Verständnis für die Forderungen der Familienbauernhöfe, verteidigten aber zugleich die Mutterkuhprämie. Da diese an Mindeststandards gebunden sei, leiste sie auch einen Beitrag für mehr Tierwohl. Sie sei angesichts der kurzen Frist pragmatisch umzusetzen gewesen – bei vertretbarem Verwaltungsaufwand.

Nach Ministeriumsangaben rechne man bis mindestens Ende 2023 mit einer Mutterkuhprämie, solange sei die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ befristet. Über dieses Projekt hat der Freistaat 1,4 Millionen Euro in diesem Jahr kurzfristig zur Verfügung gestellt. 216 Unternehmen in Sachsen haben den Angaben zufolge die Mutterkuhprämie beantragt.

Agrarminister reden über Gemeinwohlprämie

Ein Ministeriumssprecher sagte, die vorgeschlagene Gemeinwohlprämie sei von Sachsen bei der Agrarministerkonferenz des Bundes noch in diesem Monat zur Diskussion angemeldet – Ergebnis offen. Derzeit scheitert eine kleinteiligere Förderung an der sogenannten Bagatellgrenze von 2500 Euro für die Bewilligung von Fördermitteln in der Sächsischen Haushaltsordnung. Bei der Mutterkuhprämie sei die Untergrenze in einer Ausnahmeregelung auf 2000 Euro je Antragsteller gesenkt worden. „Die Grenze von 28 Mutterkühen ergibt sich zwangsläufig unter Berücksichtigung einer maximalen Prämienhöhe von 71 Euro je Mutterkuh.“ Das Ministerium zeigte sich am Dienstag offen für Forderungen der Bauern, hat weitere Gespräche mit ihnen zugesagt.

Landesbauernverband gegen Fördergrenzen

Der Sächsische Landesbauernverband (SLB) teilt die Kritik der AbL nur bedingt: Man begrüße das Förderangebot von 71 Euro je Mutterkuh und tragendem Rind (Färse), bemängele aber zugleich die Mindestantragssumme von 2000 Euro, was einem Bestand von mehr als 28 Kühen entspreche, so die Referentin Tierische Erzeugung, Juliane Streubel. „Wir als Sächsischer Landesbauernverband haben uns seit jeher gegen jegliche Förderunter- wie auch Förderobergrenzen ausgesprochen.“ Das habe das Landwirtschaftsministerium jedoch mit Verweis auf einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand abgelehnt. Der Bauernverband sieht sich nicht nur kleinen Familienbetrieben verpflichtet, sondern leistet ebenso Lobbyarbeit für industriell wirtschaftende Großbetriebe respektive Genossenschaften.

Weiterhin kritisiert der Bauernverband, dass nur Landwirte gefördert würden, die ihren Mutterkühen eine Stallfläche von sechs Quadratmetern je Tier anbieten. Das sei um mindestens einen halben Quadratmeter zu hoch angesetzt, hieß es.

Streit um Stallflächen – Bio-Landwirte fordern mehr Platz

Die AbL argumentiert dagegen und verweist auf EU-Tierwohlrichtlinien in der Bio-Landwirtschaft, die für Rinder im Stall eine Fläche von knapp neun Quadratmetern für angemessen hält. In Sachsen werden nach Angaben des Landesbauernverbandes circa 40.000 Mutterkühe in rund 3800 Rinderbeständen gehalten. Die Zahl der Mutterkühe in Sachsen schwankte in den vergangenen Jahren abhängig von der Wirtschaftlichkeit sowie der Flächen- und Futterverfügbarkeit um etwa 2000 Tiere. Berücksichtigt sind bei den Zahlen für Weidehaltung geeignete klassische Mast-Rassen, nicht jedoch Milchkühe.

