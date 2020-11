Dresden

Bauchspeicheldrüsenkrebs ist selten, gehört aber zu den am häufigsten zum Tode führenden Krebserkrankungen. Um die 20.000 Menschen erkranken pro Jahr in Deutschland an Pankreaskrebs – Tendenz steigend. Denn Fettleibigkeit, Rauchen und häufiger Alkoholgenuss gelten als entscheidende Risikofaktoren und sind nach wie vor in der Gesellschaft verbreitet.

Da es keine geeigneten Screeningmethoden in der Vorsorge gibt, wird ein Karzinom an der Bauchspeicheldrüse oft erst spät erkannt. Beschwerden wie Übelkeit oder Rückenschmerzen werden oftmals nicht sofort als Anzeichen des aggressiven Krebses gedeutet. Der Tumor bleibt deshalb häufig lange unentdeckt – bis er sich nicht mehr oder nur schwer operieren lässt.

Für die Therapie stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Oft werden Operation und Chemotherapie kombiniert eingesetzt. Nach aktuellen internationalen randomisierten Studien bietet der Eingriff, bei dem der Bauchspeicheldrüsenkopf inklusive des Tumors sowie angrenzende Lymphknoten entfernt werden, gefolgt von einer modernen Chemotherapie, die besten Überlebenschancen.

Lingnerschloss wird lila

Trotz gebündelter Expertise und Erfolgen bei der Therapie von Pan­kreaskrebs bedarf es jedoch weiterer finanzieller und ideeller Unterstützung. Die Klinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie des Uniklinikums setzt deshalb am Welt-Pankreaskrebstag ein farbenfrohes Zeichen. Erneut lässt die Klinik ein prominentes Gebäude in Dresden in lila Farbe erstrahlen: Nach der Semperoper, dem Operativen Zentrum des Uniklinikums und dem Kulturpalast können die Dresdner am 19. November von 16 bis 22 Uhr das Lingnerschloss im lila Gewand bewundern.

Gemeinsamer Kampf gegen den Krebs

„Den Kampf gegen Pankreaskrebs führen nicht allein die Patienten mit ihren Angehörigen, sie kämpfen gemeinsam mit uns Ärzten, Pflegenden und Wissenschaftlern. Daher ist es wichtig, dass die Krankheit in der Öffentlichkeit nicht länger tabuisiert wird, sondern wir offensiv für die Patienten und ihre Familien einstehen und für eine Behandlung in spezialisierten Zentren ebenso werben wie für eine intensivierte Forschung zur besseren Früherkennung“, sagt Professor Jürgen Weitz. Der Chirurg hat mit seinem Team die Illumination des Lingnerschlosses zum Welt-Pankreaskrebstag am Donnerstag organisiert.

Prof. Jürgen Weitz (l.), Direktor der Klinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie UKD, trifft Christian Redo (r.) wieder. Er hat den Patienten im Sommer operiert. Quelle: Uniklinikum Dresden/Marc Eisele

Fall eines Pirnaers macht Mut

Beim Kampf gegen die aggressive Krebsart machen den Medizinern Patienten wie Christian Redo besonders Hoffnung. Im Frühsommer wurde bei dem 65-Jährigen aus Pirna Pankreaskrebs diagnostiziert. Ein Schock für den sonst aktiven Mann. Bei ihm entschieden sich die behandelnden Ärzte für die Entfernung eines Teils des Organs in Kombination mit einer Chemotherapie. Nachdem Professor Weitz ihn Ende Juli operierte, trafen sich beide im November zur Verlaufskontrolle wieder – mit guten Nachrichten. Denn zurzeit sind im Körper von Christian Redo keine Tumorzellen nachweisbar.

Solche modernen Therapiestrategien und strikt interdisziplinär ausgerichtete Versorgungszentren sorgen dafür, dass sich die Prognosen für Patienten mit einem Tumor der Bauchspeicheldrüse langsam aber stetig verbessern. „Studienergebnisse belegen, dass durch die Kombinationsbehandlung eine Fünf-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von 40 Prozent erzielt werden kann“, sagt Professor Thilo Welsch, stellvertretender Direktor der Klinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie am Uniklinikum. Ist der Betroffene auch fünf Jahre nach der Therapie tumorfrei, sprechen Onkologen von einem geheilten Patienten. „Diese Ergebnisse rechtfertigen einen Optimismus durchaus, wenn wir über Pankreaskrebsbehandlung sprechen“, meint Welsch. Befunde, die anlässlich des Welt-Pankreaskrebstages Hoffnung geben.

Internet: www.welt-pankreaskrebstag.de

Von Annafried Schmidt