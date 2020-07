Baubürgermeister in Dresden findet versöhnliche Worte zum Abschied

Dresden

Er freue sich wahnsinnig auf seine neue Aufgabe, teilte Dresdens Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) am Freitag mit. Am Donnerstagabend wurde er vom Gemeinderat Heidelberg zum neuen Klimaschutzbürgermeister gewählt. Eine Zitterpartie, erst im zweiten Wahlgang setzte sich Schmidt-Lamontain durch.

Keine Zeit, die Schönheit der Stadt zu würdigen

„Liebe Dresdner Freundinnen und Freunde: Ich weiß, dass ich einige von euch enttäuscht habe mit meiner Entscheidung, mich aus Dresden weg zu bewerben“, schreibt der Dresdner Baubürgermeister jetzt. Die Äußerung, er habe sich nicht in Dresden verliebt, sei unglücklich gewesen, räumt er ein. „Dafür kann Dresden nichts, dafür könnt ihr nichts. In der familiären Phase, in der wir uns befinden mit drei kleinen Kindern und einem sehr, sehr zeitintensiven Amt, in dem man selten vor 22 Uhr zu Hause ist, ist es fast unmöglich, die Stadt in ihrer Schönheit und Vielfalt kennenzulernen, die kulturellen und sozialen Highlights zu würdigen und sich ein soziales Umfeld aufzubauen.“

In Dresden gut aufgehoben

Dresden sei eine wunderschöne Stadt und habe ihm eine unglaubliche Chance gegeben in einem unfassbar spannenden Geschäftsbereich. „Wenn man der Stadt etwas vorwerfen kann, dann lediglich, dass sie zu weit weg ist von den Epizentren unseres familiären und sozialen Umfeldes.“ Er verspreche, in den letzten beiden Monaten in Dresden noch einmal ein paar wichtige Dinge zum Abschluss zu bringen, so der scheidende Baubürgermeister. Er habe sich in Dresden sehr gut aufgehoben gefühlt und tolle Freunde gefunden – im nachbarschaftlichen Umfeld und in der Politik.

Von Thomas Baumann-Hartwig