Baubeginn für neues Bistumsgebäude in Dresden

Dresden

Unweit vom Dresdner Postplatz, an der Schweriner Straße, haben Bauarbeiten begonnen. Das katholische Bistum Dresden-Meißen lässt dort ein neues Büro- und Wohngebäude errichten, wie ein Bistumssprecher mitteilte. In einem Teil des Hauses entstünden Räume für die Bischöfliche Verwaltung. Der übrige Teil werde an andere gewerbliche Nutzer vermietet, künftig möglicherweise mehr als die zunächst geplanten 38 Prozent. Auch Wohnungen seien geplant. Im Erdgeschoss entstehe eine Kapelle für etwa 50 Besucher.

Der Neubau ersetze das mehr als 40 Jahre alte Gebäude der Bistumsverwaltung in Blasewitz, Lothringer Weg / Ecke Käthe-Kollwitz-Ufer. Das sei für die 83 Mitarbeiter inzwischen zu klein, eine Erneuerung und Erweiterung nicht möglich. Bis Ende 2024 sollen alle ausziehen. Das Bistum will es verkaufen.

Nach Prüfung dreier Varianten hatte der Leiter der Abteilung Liegenschaften den Neubau als kostengünstigste ermittelt. Mit rund 48 Millionen Euro ist die Bausumme veranschlagt, fünf Millionen mehr als 2021 geplant. Ursache seien die ungewöhnlich gestiegenen Baupreise. Im Januar hatten Diözesan-Vermögensverwaltungsrat und Konsultorenkollegium dem Bischof grünes Licht für das Vorhaben gegeben.

Von gä