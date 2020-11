Dresden

Jahrzehntelang ratterten die Straßenbahnen über die Wasastraße nach Strehlen – bis im Sommer vergangenen Jahres nach längeren Hin und Her endlich die neue Strecke über die Oskarstraße in Betrieb genommen wurde. Nun wird gewissermaßen das letzte große Kapital in der Geschichte Stadtbahn 2020 in Strehlen aufgeschlagen: Die alten Gleise auf der Wasastraße verschwinden endgültig.

Bereits seit Ende September sind die Bauleute mit schwerem Gerät am östlichen Ende der Wasastraße zugange. In den vergangenen Wochen haben sie im Erdreich neue Leitungen verlegt, inzwischen auch schon die ersten Borde für die Gehwege gesetzt. Jetzt werkeln die Arbeiter am Unterbau der neue Fahrbahn – wofür nun auch die alten, nicht mehr gebrauchten Gleise herausgerissen werden.

Eine Straßenbahn fährt 1905 aus der Wasastraße kommend über den Wasaplatz in Strehlen. Quelle: Archiv/Herrmann Jürgen/DVB

Die Stadtverwaltung will bis Beginn des Herbstes im kommenden Jahr den gesamten etwas mehr als 600 Meter langen Bereich, wo einst die Bimmel zwischen Tiergartenstraße und Wasaplatz rollte, aufgeteilt in einzelne Bauabschnitte, auf Vordermann bringen. Neben der Wasastraße betrifft das auch die Franz-Liszt-Straße. Dort laufen zwischen Tiergartenstraße und Wiener Straße bereits seit Sommer die Arbeiten.

Bauarbeiten kosten fast 700.000 Euro

Dazu werden in dem gesamten Bereich nicht nur die alten Gleise abgebaut und die Fahrbahn erneuert, auch der komplette Unterbau der beiden Straßen wird angepackt. Die Arbeiter installieren außerdem neue Laternen. Das Vorhaben kostet nach Angaben der Stadt insgesamt etwa 660.000 Euro. Etwa zwei Drittel der Kosten schießt der Freistaat zu.

Von Sebastian Kositz