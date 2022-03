Dresden

Im Sommer möchte die Stadt die neue Gemeinschaftsschule an der Stauffenbergallee eröffnen, bis dahin gibt es auf der Baustelle allerdings noch reichlich zu tun. Doch nicht nur auf dem Gelände selbst, auch davor müssen die Arbeiter in den nächsten Wochen kräftig ranklotzen. Weil die Bahnsteige an der Straßenbahnhaltestelle für die vielen Schüler, die hier künftig ein- und aussteigen werden, viel zu klein sind, lassen Stadt und Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) den Bereich jetzt umgestalten.

Bereits Mitte dieser Woche starten erste vorbereitende Arbeiten, ab Sonnabend legen die Bauleute richtig los. Wie Stadtverwaltung und Verkehrsbetriebe in einer gemeinsamen Mitteilung informieren, wird die Haltestelle der Linien 7 und 8 auf der Königsbrücker Straße barrierefrei ausgebaut – inklusive der Verbreiterung der Haltestelleninseln. Außerdem werden die Fahrbahnen neu asphaltiert und die Gehwege in dem Bereich neu gepflastert. Darüber hinaus erneuern die Arbeiter die Ampelanlagen, die Fahrleitungen und die Straßenentwässerung und stellen in einigen Teilen des Bereichs neue Lampen auf.

Kein endgültiger Ausbau

Tatsächlich laufen bereits seit Jahren die Planungen für die Umgestaltung des Bereichs – als Teilprojekt des Ausbaus der Königsbrücker Straße. Ein Vorhaben, dessen Umsetzung angesichts der Endlosdebatte darum allerdings noch immer in den Sternen steht. Gehandelt werden muss nun aber trotzdem, weil die schmalen Bahnsteige der Haltestelle schlichtweg zu wenig Sicherheit für die vielen Kinder und Jugendlichen bieten.

Entsprechend muss der Haltestellenbereich in den kommenden Jahren noch einmal mit angepackt werden. Und erst dabei werden dann die Gleise weiter auseinanderrücken, was wiederum nötig ist, damit dort die neuen, etwas breiteren Straßenbahnen aneinander vorbeifahren können. Alle Leitungen werden deshalb bereits so verlegt, dass dieser Umbau später noch möglich ist, heißt es von Stadt und Verkehrsbetrieben.

Arbeiten kosten 1,6 Millionen Euro

Die Arbeiten jetzt kosten 1,6 Millionen Euro. Wegen der Baustelle können von Sonnabend an bis Ende März keine Straßenbahnen in diesem Bereich fahren – weshalb Fahrgäste der Verkehrsbetriebe in den nächsten Wochen im Abschnitt zwischen Albertplatz und Infineon Nord auf Busse umsteigen müssen (siehe Infokasten). Zudem wird im Mai eine weitere vorübergehende Sperrung der Straßenbahnstrecke nötig sein. Details dazu wollen Stadt und DVB im Vorfeld rechtzeitig bekannt geben.

So funktioniert der Ersatzverkehr während der Bauarbeiten Wegen der Bauarbeiten müssen sich Fahrgäste ab diesem Sonnabend, 4 Uhr bis zum 29. März, 3 Uhr auf folgende Änderungen im Liniennetz einstellen: Linien 7 und 8 Diese werden verkürzt und verkehren von Pennrich beziehungsweise Südvorstadt kommend planmäßig bis zum Albertplatz und enden am Bahnhof Neustadt. Linie 47 Die baubedingt eingeführte Linie pendelt von Hellerau über Infineon Nord und Klotzsche nach Weixdorf und zurück. Ersatzverkehr 7 und 8 Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Albertplatz und Infineon Nord: Die Busse des EV 7 verkehren weiter bis zum Dresdner Flughafen. Dafür entfallen die Fahrten der Linie 77 zwischen Infineon Nord und Flughafen. Der Umstieg vom Ersatzverkehr zur Linie 47 erfolgt an der Haltestelle „Infineon Nord“.

Von Sebastian Kositz