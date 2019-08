Dresden

Aufgrund von Straßenbauarbeiten an der Kreuzung von Washingtonstraße, Lommatzscher Straße und Kötzschenbroder Straße werden die Buslinien 70 und 80 von Freitag, 16 Uhr bis Montag, 5 Uhr umgeleitet. Die Stadt lässt in dieser Zeit im Rahmen einer Gewährleistung Mängel an der Fahrbahn beseitigen. Ab Lommatzscher Straße verkehren beide Linien über Pieschener Straße und An der Flutrinne, teilen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mit. Die Umleitung gilt nur in Fahrtrichtung Gompitz beziehungsweise Omsewitz. Die Anschlüsse zwischen den Buslinien 64 und 80 am Elbepark werden bereits an der Haltestelle „Bunsenstraße“ gewährleistet.

Von uh