Dresden

Reisende in Richtung Prag müssen sich am kommenden Wochenende auf erhebliche Behinderungen einstellen. Wegen Bauarbeiten wird von Freitagabend an die Autobahn 17 zwischen Dresden-Gorbitz und Dresden-Südvorstadt voll gesperrt. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) am Montag mitteilte, muss der Belag auf der Weißeritztalbrücke zwischen den Tunneln Dölzschen und Coschütz erneuert werden. Eine Umleitung durch Dresden soll eingerichtet werden. Spätestens am Montag (9. September) um 3 Uhr sollen die Bauarbeiten beendet sein.

Nach Angaben des Lasuv ist der so genannte Flüsterasphalt auf der Brücke verschlissen. In Gegenrichtung nach Dresden soll die Fahrbahn vom 13. bis 16. September voll gesperrt werden. Die Kosten für die Baumaßnahmen betragen 365 000 Euro und werden aus dem Bundeshaushalt finanziert, wie das Lasuv mitteilte.

Von dpa/sn