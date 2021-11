Dresden

In Klotzsche soll eine neue Anlage für Skater entstehen. Und zwar am Rande des Plattenbaugebietes Alexander-Herzen-Straße. Der Stadtbezirksbeirat Klotzsche hatte für die Vorplanung 30 000 Euro aus seinem Budget zur Verfügung gestellt. Jetzt können Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Zunächst kein Geld in Sicht

Zur Vorstellung der Vorplanung im Stadtbezirksbeirat Klotzsche Mitte Juli war noch völlig unklar, wie die Anlage finanziert wird, die 350 000 Euro kosten soll. Bis dato war es dem Amt für Stadtgrün nicht gelungen, Gelder dafür im Haushalt einzustellen, hieß es damals bei der Sitzung des Stadtbezirksbeirates.

Doch dann tauchte der städtische Haushaltsüberschuss von 109 Millionen Euro auf. Von dem profitiert nun auch dieses Projekt. Der Stadtrat beschloss im September, 350 000 Euro für die Skateranlage Alexander-Herzen-Straße bereitzustellen.

2022 wird Anlage gebaut

„Noch in diesem Jahr soll vom Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft der Bauantrag für die Anlage eingereicht werden. Nächstes Jahr erfolgt der Bau“, heißt es auf Anfrage der DNN von der Stadt. Den Entwurf für den Skaterpark stellt das Amt für Stadtgrün nun am Dienstag, 9. November, 17 Uhr im Kinder- und Jugendhaus (KJH) Parkhaus, Stralsunder Straße 21 in Dresden öffentlich vor. Mit dabei sind auch Vertreterinnen und Vertreter des Stadtbezirks und der Mobilen Jugendarbeit Dresden Nord.

Von Catrin Steinbach