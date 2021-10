Dresden

Dreckig, laut und träge lauten drei Attribute, mit denen sich der Bahnverkehr auf den Nebenstrecken um Dresden schnell umschreiben lässt. Keine der Nebenstrecken in Ostsachsen und auch nicht die Magistrale nach Görlitz ist elektrifiziert, und so rumpeln dort noch immer die schwerfälligen Dieseltriebwagen über die Gleise. Doch damit soll 2031 Schluss sein. Statt mit Dieseltriebwagen möchte der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) künftig auch dort, wo es gar keine Oberleitung gibt, mit Batteriezügen nur noch elektrisch fahren. Eine entsprechende Entscheidung ist jetzt gefällt worden. Doch dahinter stehen einige dicke Fragezeichen.

Über mehrere Jahre hatte der Verkehrsverbund aufwendig untersuchen lassen, welcher Antrieb für die vier Nebenstrecken von Dresden nach Königsbrück, nach Kamenz, durch das Müglitztal und von Pirna nach Sebnitz als Alternative zum Dieselzug geeignet ist. Auch die Strecken nach Görlitz, Zittau sowie die künftige Verbindung von Kamenz nach Hoyerswerda standen im Fokus. Dazu hatte sich der VVO Experten von den Technischen Universitäten Dresden und Berlin mit ins Boot geholt. Konzentriert haben sich die Fachleute dabei auf Akku- und Wasserstoffzüge.

Batteriezüge wirtschaftlich effizienter

Deren Empfehlung ist ziemlich eindeutig: Am besten geeignet für das Netz in Ostsachsen sind die Batteriezüge. Für Arnd Stephan, Professor für Elektrische Bahnen an der TU Dresden, liegen die Vorteile des Batteriezugs auf der Hand. „Die Untersuchungen haben gezeigt, dass perspektivisch der Einsatz von Elektrozügen auf den betrachteten Strecken am effizientesten ist und zudem das größte Potenzial zur CO2-Einsparung bietet“, erklärt der Fachmann. Doch die Materie ist sehr, sehr komplex, hat sie doch neben der technischen auch eine politische Komponente.

Bereits vergangenes Jahr hatten der VVO und die Experten von den Hochschulen mit einem eigens dazu von den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ausgeliehenen Akkuzug während einer Testfahrt von Dresden nach Königsbrück demonstriert, wie die Technologie funktioniert. Auf der bereits elektrifizierten Strecke bis nach Klotzsche zog sich der Triebwagen den nötigen Saft aus der Oberleitung. Auf dem nicht elektrifizierten Abschnitt dahinter wurden die während der Fahrt unter dem Draht geladenen Akkus des Zuges angezapft.

Investitionen in Infrastruktur nötig

Auf der Bahnstrecke nach Königsbrück wäre der Einsatz eines solchen Zuges aus technischer Sicht schon heute gar kein Problem – auch, weil der Abschnitt ohne Fahrdraht nicht besonders lang ist und die Strecke keine größeren Steigungen überwinden muss. Auf den Verbindungen durch das Müglitztal oder nach Görlitz und Zittau sieht das aber ganz anders aus.

In jedem Fall werden deshalb Investitionen in die Infrastruktur notwendig. Auf einem Abschnitt bei Zittau müsste beispielsweise ein Stück Fahrdraht gespannt, in Neustadt eine Ladestation errichtet und auf der Strecke nach Altenberg der Abschnitt zwischen Heidenau und Köttewitz elektrifiziert werden. Vor allem aber wird auch vorausgesetzt, dass zumindest das Teilstück von Dresden bis Demitz-Thumitz auf der Strecke nach Görlitz eine Oberleitung erhält – wohlgemerkt alles bis 2031, wenn der VVO mit den neuen Zügen durchstarten will. Und genau an dieser Stelle greift die politische Komponente.

Keine Verbindlichkeit für Ausbau Dresden-Görlitz

Bereits seit Jahren bemüht sich Sachsen beim Bund um die Elektrifizierung der Bahnstrecke von Dresden nach Görlitz, bisher vergebens. Die Idee, den Ausbau mit Geldern für den Kohleausstieg zu finanzieren, zerschlug sich, weil Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) den Bau einer ICE-Strecke von Cottbus nach Görlitz priorisierte. Zwar schlossen er und der (Noch-)Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) unlängst eine Absichtserklärung, die zumindest den schrittweisen Ausbau der Bahnstrecke vorsieht. Doch sind darin weder finanzielle Fragen noch Zeitketten verbindlich geregelt.

Entsprechend deutlich formuliert Michael Harig (CDU), Landrat im Kreis Bautzen und jeweils Vorsitzender der beiden in Ostsachsen betroffenen Verkehrsverbünde Oberelbe und Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon), seine Erwartungen an Land und Bund. „Für das Ostsachsen-Netz ist die Voraussetzung, dass es einen verbindlichen Zeitplan zur mindestens abschnittsweisen Elektrifizierung der Strecken nach Görlitz und Zittau gibt“, erklärt Michael Harig. Dass der Ausbau nicht mit aller Priorität verfolgt werde, sei für ihn schlichtweg nicht nachvollziehbar.

Experte: Besser heute starten als morgen

Doch auch die „kleineren“ Vorhaben wie die Verlängerung des Fahrdrahts von Heidenau bis nach Köttewitz sind nicht um Handumdrehen gemacht. Die Planungen kosten Zeit, die Finanzierung muss gesichert werden. Obendrein ist ein aufwendiges Planfeststellungsverfahren nötig, das sich über mehrere Jahre hinziehen kann. Zehn Jahre sind da im Verhältnis nicht besonders viel. „Wir dürfen uns da keine Zeit lassen, müssen besser heute als morgen anfangen“, appelliert daher Arnd Stephan von der TU.

Und die Zeit drängt tatsächlich. Denn VVO und Zvon wollen den Betrieb der nicht elektrifizierten Strecken nach 2031 in einem großen Paket ausschreiben. Auf Diesel wollen die Verantwortlichen von den beiden Verkehrsverbünden dann auf keinen Fall mehr setzen. „Wir werden nicht den Rückwärtsgang einlegen“, erklärt VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen.

