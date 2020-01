Barrierefreiheit – Immer Ärger mit dem Fahrstuhl

Dresden

Pech, Pleiten, Pannen: Der Umzug des Jugendamtes vom Rathaus am Dr.-Külz-Ring ins Seidnitz Center an der Enderstraße steht nicht unter dem besten Stern. Stein des Anstoßes: Der Aufzug, der auf Wunsch der Stadtverwaltung angebaut werden musste. Mitten im Umzugsstress quittierte der Fahrstuhl seinen Dienst. Die Fahrstuhltür hatte geklemmt, wenn sie im Erdgeschoss geöffnet werden sollte.

Bestellt war eigentlich ein Personenaufzug

Bis zum 20. Januar ist noch Zeit, den widerspenstigen Aufzug zu bändigen. Dann öffnet das Jugendamt seine Pforten für die Öffentlichkeit, dann muss der barrierefreie Zugang funktionieren. „Seit der offiziellen Übergabe der Mieträume in der Enderstraße an die Landeshauptstadt Dresden gibt es Probleme mit dem Aufzug“, räumte das zuständige Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung ein.

Problem: Der Lift sei vom Vermieter nicht so wie bestellt eingebaut worden. Unangenehme Sache: Bestellt war ein Personenaufzug, geliefert wurde einer für Lasten, der nur von eingewiesenen Personen bedient werden darf. „Wir arbeiten mit dem Vermieter an Verbesserungen und überprüfen auch, ob wir eine Mietminderung geltend machen können“, kündigte das Amt an.

„Betreutes Liftfahren“

Für Bürger, die bereits jetzt nach telefonischer Terminvereinbarung in die Enderstraße kommen, gibt es ein „betreutes Liftfahren“: Mütter und Väter mit Kinderwagen zum Beispiel werden von einem eingewiesenen Mitarbeiter im Erdgeschoss abgeholt, der dann den Aufzug bedient.

Wenn ab 20. Januar der Besucherverkehr einsetzt, könnte dieses Prozedere schnell anstrengend werden. Für den eingewiesenen Mitarbeiter und die Besucher. „Wir gehen davon aus, dass bis zur offiziellen Eröffnung auch der Aufzug ordnungsgemäß funktioniert“, heißt es aus dem Amt. Aber erst einmal steht er still. Die Tür ist verschlossen.

Von Thomas Baumann-Hartwig