Dresden

Dass es noch mal langanhaltenden Frost gibt ist eher unwahrscheinlich. Deshalb holen jetzt die Gärtner in den Parks und öffentlichen Gärten die Kübelpflanzen ihren Winterquartieren. Auch die rund 80 Orangenbäumchen sind in den Zwinger zurückgekehrt. In mehreren Fuhren wurden sie in dieser Woche vom Barockgarten Großsedlitz in das geschichtsträchtige Bauensemble in der Dresdner Altstadt gebracht. Der Einzug der Orangen wurde am Samstagvormittag traditionell mit einem historischen Festumzug gefeiert. Hier wurde symbolisch ein Orangenbäumchen, von einem barocken Spektakel begleitet, vom Stallhof des Residenzschlosses, vorbei an Neumarkt und Fürstenzug in sein Sommerquartier gebracht.

Von DNN