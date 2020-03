In Dresden sind jetzt 287 Personen an Corona erkrankt. Dabei ist die Zahl der an Corona erkrankten Frauen in den vergangenen Tagen deutlicher gestiegen als die der infizierten Männer. Waren zu Beginn der Epidemie zwei Drittel der Erkrankten Männer, so ist das Geschlechterverhältnis jetzt ausgeglichen.