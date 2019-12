Bahnstrecke Dresden-Wrocław: Polen setzt Absprache um – Deutschland nicht

Dresden

Alles Signale auf Grün: Mit dem Fahrplanwechsel hat Polen auf seiner Seite auch den letzten bislang noch nicht elektrifizierten Abschnitt der Bahnstrecke von Dresden nach Wrocław ( Breslau) unter Strom gesetzt. Damit rollen nun auf der kompletten Strecke zwischen Wrocław und Zgorzelec elektrische Züge. Bis zuletzt war noch offen, ob es tatsächlich bis zum Fahrplanwechsel gelingt und welche Folgen das für den Bahnverkehr zwischen den beiden Partnerstädten Dresden und Wrocław hat.

Mit der pünktlichen Inbetriebnahme des knapp 30 Kilometer langen Abschnitts zwischen Zgorzelec und Węgliniec greifen ab sofort auch die neuen Fahrplankonzepte, die bis zu fünf Verbindungen täglich zwischen Dresden und Wrocław mit nur einem Umstieg in Zgorzelec vorsehen. In der Gegenrichtung sind es sogar sechs. Bislang gab es am Tag nur drei Verbindungen je Richtung mit einem Umstieg, der bis zuletzt in Węgliniec erfolgte. Mit den neuen Fahrplänen dies- und jenseits der Neiße ist der Bahnverkehr zwischen Ostsachsen und Niederschlesien nun auch auf anderen Verbindungen deutlich enger verzahnt.

Fünfmal täglich nach Wrocław Die Länderbahn Trilex und Koleje Dolnośląskie sorgen mehrfach täglich gemeinsam für eine Verbindung zwischen Dresden und Wrocław mit nur einem Umstieg, der jeweils in Zgorzelec erfolgt. Abfahrten in Dresden: 6.27 Uhr, 12.27 Uhr, 14.27 Uhr, 16.27 Uhr, 18.27 Uhr. Abfahrten in Wrocław: 6.05 Uhr, 9.47 Uhr, 12.43 Uhr, 14.44 Uhr, 16.48 Uhr, 18.17 Uhr, 20.59 Uhr. Darüber hinaus ergeben sich durch den neuen Fahrplan weitere Verbindungen zwischen beiden Städten, bei denen Reisende allerdings zweimal umsteigen müssen – zumeist in Görlitz und Węgliniec. Weitere Informationen und den kompletten Fahrplan der Verbindung Dresden-Wrocław gibt es im Internet beim Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien: www.zvon.de

Noch bis Ende 2018 hatte es auf der Bahnstrecke zwischen den beiden Städten noch eine Direktverbindung gegeben. Mit der schrittweisen Inbetriebnahme der elektrifizierten Bahnstrecken auf der pol­nischen Seite verabschiedeten sich die Nachbarn allerdings vom Dieselbetrieb. In Deutschland ist derweil zwischen Dresden-Klotzsche und Görlitz noch nicht ein einziger Meter Fahrdraht gespannt. Deswegen können hierzulande weiterhin nur Dieseltriebwagen fahren, was letztlich den Umstieg auf der Strecke nach Wrocław erzwingt.

Blick ins Innere eines Elektrozuges, der in Polen unterwegs ist. Quelle: Sebastian Kositz

Der bisherige Umstieg in Węgliniec war sehr eng getaktet, durch den neuen Fahrplan ergibt sich nun in Zgorzelec je nach Verbindung ein Zeitfenster von bis zu 20 Minuten. Die elektrischen Züge sind deutlich schneller als die früher einsetzten Dieseltriebwagen und bewältigen die Strecke zwischen Neiße und Wrocław trotz etlicher Unterwegshalte in etwa zwei Stunden. Für die Fahrt von Dresden nach Zgorzelec müssen Reisende etwa eineinhalb Stunden einplanen.

Links im Bild der moderne Elektrozug der Niederschlesischen Eisenbahn (Koleje Dolnośląskie), daneben der behäbige Dieseltriebwagen, der auf deutscher Seite unterwegs ist. Bisher mussten die Reisenden stets in Węgliniec (dort entstand die Aufnahme) umsteigen, ab sofort erfolgt der Umstieg zwischen beiden Fahrzeugen in Zgorzelec. Quelle: Sebastian Kositz

Bereits 2003 hatten Deutschland und Polen einen Vertrag über die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Dresden und Wrocław geschlossen. Mit der Inbetriebnahme des letzten Abschnitts vor wenigen Tagen ist Polen dieser Abmachung nun vollumfänglich nachgekommen. Im Verkehrsministerium in Berlin war das Vorhaben trotz zunehmenden Drucks sächsischer Politiker immer wieder hinten run­tergefallen. Bis heute gibt es keine konkrete Aussage, ob und wann die Bahnstrecke angepackt und wie das mehrere Hundertmillionen Euro teure Vorhaben finanziert wird. Sachsen hofft dabei inzwischen auf die Millionen für den Kohleausstieg.

So geht es günstig nach Wrocław Die Länderbahn Trilex bietet für die Fahrt das Ticket Dresden-Wrocław-Spezial an. Das Ticket beinhaltet Hin- und Rückfahrt (innerhalb von 14 Tagen) und ist gültig in allen Zügen von Trilex und der Koleje Dolnośląskie. Preise: eine Person 36 Euro zwei Personen 70 Euro drei Personen 90 Euro vier Personen 95 Euro fünf Personen 100 Euro Die Tickets können direkt im Zug nach Zgorzelec bei den Zugbetreuern erworben werden. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.laenderbahn.com/trilex

Von Sebastian Kositz