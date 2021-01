Prag

Bei den Planungen für die neue Bahnstrecke von Dresden nach Prag werden weiter Nägel mit Köpfen gemacht. Die DB Netz AG und die tschechische Eisenbahnnetzbehörde Správa železnic haben jetzt gemeinsam einen Großauftrag für die Projektsteuerung der Vorplanungen für den Abschnitt zwischen Heidenau und Ústí nad Labem vergeben. Zugleich ist in Tschechien eine grundlegende Studie genehmigt worden, auf deren Basis nun die weiteren Planungen für die Trassen im Nachbarland erfolgen sollen. Diese sieht zumindest für einen Teil der Strecke in Böhmen eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 320 Stundenkilometer vor.

Im Sommer des vergangenen Jahres hatten die DB Netz AG und die Správa železnic ihren ersten gemeinsamen Auftrag für das Projekt europaweit ausgeschrieben. Der Zuschlag für die Projektsteuerung des etwa 43 Kilometer Abschnitts zwischen Heidenau und Ústí, in dessen Zuge auch Deutschlands längster Eisenbahntunnel gebaut werden soll, wurde den Angaben der Bahn zufolge an eine Bietergemeinschaft „Projektsteuerung NBS Dresden– Prag“ unter der Leitung der Firmen Vössing Ingenieurgesellschaft und Schüßler-​Plan vergeben.

Tunnel mit bis zu 32 Kilometer Länge

Das Interesse an dem Auftrag war enorm. Im Vorfeld der Vergabe hatten DB Netz und die Správa železnic vor einem Jahr in Prag eine Marktkonsultation durchgeführt, bei der sich potenzielle Bieter über Verfahrensmodalitäten und Inhalte informieren konnten. An der Konsultation haben laut Deutscher Bahn mehr als 70 Interessenten, nicht nur aus der Tschechischen Republik und Deutschland, sondern auch aus anderen europäischen Ländern teilgenommen.

Das Gesamtprojekt besteht aus einem deutschen, einem tschechischen und den gemeinsamen Planungsteil zwischen Heidenau und Ústí. Die Federführung bei der Verwaltung des Auftrags für den gemeinsamen Abschnitt liegt bei der Deutschen Bahn. Der Tunnel, der durch das Osterzgebirge führt, wird je nach Variante zwischen 25 und 32 Kilometer lang sein. Kommt nichts dazwischen, könnten die Vorplanungen bis 2024 abgeschlossen sein.

Weiterer Tunnel durchs Böhmische Mittelgebirge

Im Nachbarland haben die Behörden indes Ende Dezember eine grundlegende Machbarkeitsstudie für die neue Strecke genehmigt. Diese sieht zumindest für den Abschnitt zwischen Prag und Litoměřice ( Leitmeritz) Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 320 Stundenkilometer vor, heißt es in einer Mitteilung der Behörde Správa železnic. Diese Trasse wird anders als der Rest der neuen Strecke ausschließlich durch Personenzüge genutzt.

Neben dem Tunnel durch das Erzgebirge ist auf tschechischer Seite ein weiterer, etwa 18 Kilometer langer Tunnel durch das Böhmische Mittelgebirge geplant, den Personenzüge mit bis zu 250 Kilometer pro Stunde durchfahren können. Auf deutscher Seite und im Tunnel durch das Erzgebirge sind indes nur Höchstgeschwindigkeiten von bis 200 Stundenkilometer für Personenzüge und 120 Stundenkilometer für Güterzüge angedacht.

Neue Bahnhöfe in Ústí und Roudnice

Für die Strecke werden keineswegs aber nur viele Kilometer Gleise neu verlegt und große Tunnel gebohrt. Im Zentrum von Ústí nad labem und am Rand von Roudnice nad labem werden mit der neuen Strecke auch neue Bahnhöfe errichtet. Für deren Gestaltung sind Architektur- und Stadtplanungswettbewerbe geplant, informiert die Správa železnic.

Durch die neue Strecke soll nicht nur die Trasse im Elbtal entlastet, sondern auch die Reisezeit zwischen Dresden und Prag drastisch verkürzt werden. Aktuell benötigt der Eurocity für die Fahrt von der sächsischen in die tschechische Hauptstadt mehr als zwei Stunden. Mit ders neuen Strecke wird eine Fahrtzeit von weniger als eine Stunde avisiert. Laut Správa železnic benötigen die Züge von Dresden nach Ústí künftig nur noch 26 Minuten und von Ústí nach Prag 25 Minuten.

Bauzeit von rund 13 Jahren

Bis die ersten Züge tatsächlich über die neue Strecke fahren, wird es noch etliche Jahre dauern. Angaben der Bahn zufolge könnten die Arbeiten frühestens Ende der 2020er Jahre starten. Der Bau wird voraussichtlich rund 13 Jahre dauern. Eine Eröffnung der Strecke ist somit um 2040 wahrscheinlich.

