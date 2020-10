Dresden/Königsbrück

Bahnreisende auf der Strecke vom Neustädter Bahnhof nach Königsbrück müssen künftig umdenken. Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember krempelt der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) auf dieser Linie die Zeiten um. Der gewohnte Stundentakt bleibt erhalten, allerdings verschieben sich die Abfahrtzeiten an den einzelnen Stationen um bis zu 18 Minuten. Damit die bewährten Anschlüsse ans Busnetz in der Region weiterhin passen, wird zudem auch der Fahrplan wichtiger Buslinien entlang der Strecke angepasst, kündigt der Verbund an.

Hinter dem neuen Takt steckt vor allem der Fahrplan auf der rege befahrenen Strecke zwischen der Station in Klotzsche und dem Neustädter Bahnhof. Auf dem Abschnitt in der Dresdner Heide fahren die Züge von sieben Linien, wobei sich deren Fahrzeiten „ungünstig überlagern“, wie es vom VVO heißt. So gibt es dort eine Lücke von 24 Minuten, bevor dann gleich mehrere Züge am Stück den Klotzscher Berg hinunter in Richtung Stadt rollen.

Erst alle Züge auf einmal, dann lange nichts

Konkret sieht das bisher so aus: Erst schiebt sich die Regionalbahn aus Ostsachsen durch, kurz darauf folgt die S-Bahn vom Flughafen. Im Anschluss sind die Regionalbahnen aus Kamenz und schließlich aus Königsbrück an der Reihe, bevor wenige Minuten später der Regionalexpress aus der Oberlausitz und wieder eine S-Bahn folgen. Sind dann erst einmal alle Züge durch, warten Fahrgäste wieder eine knappe halbe Stunde auf die nächste Bahn.

Genau das will der Verkehrsverbund mit der Änderung im Fahrplan der Regionalbahnlinie 33 nach Königsbrück verbessern – was letztlich auch den Takt auf der Relation zwischen Klotzsche und Neustädter Bahnhof attraktiver machen dürfte, weil das lange Wartezeitfenster so eingeschmolzen wird. Zugleich ist die Änderung im Takt schon ein Vorgriff aufs kommende Jahr, wenn auf der Linie von Dresden nach Kamenz das Angebot erweitert wird.

Ab Ende 2021 jede halbe Stunde nach Kamenz

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 verdichtet der Verkehrsverbund Oberelbe den Takt auf der Strecke in die Lessingstadt auf eine halbe Stunde. Die dafür nötigen Gelder hatte das sächsische Verkehrsministerium vor wenigen Monaten freigegeben. Damit reagieren die Verantwortlichen auf die stark gestiegene Nachfrage auf der Strecke. Mit den zusätzlichen Zügen auf der Kamenzer Linie verdichtet sich allerdings auch noch einmal der Verkehr auf dem Klotzscher Berg – was die Entflechtung ebenso nötig macht.

Wegen der neuen Fahrzeiten auf der Verbindung nach Königsbrück entfallen ab Dezember allerdings auch die beiden täglich angebotenen durchgehenden Verbindungen bis zum Hauptbahnhof und nach Altenberg. Um das zu kompensieren, ist der neue Takt aber so gestrickt, dass die Fahrgäste in den Hauptverkehrszeiten innerhalb weniger Minuten Anschluss an die Züge der S-Bahnlinie 1 in Richtung Hauptbahnhof und Pirna haben, verspricht der Verkehrsverbund Oberelbe.

Anpassungen bei Buslinien im Rödertal und in der Westlausitz

Der Griff ins in komplexe Räderwerk des Fahrplans zieht auch noch das Drehen an weiteren Stellschrauben nach sich. Denn damit sich für die Pendler, die vor oder nach der Fahrt mit der Regionalbahn noch den Bus nutzen, außer den Zeiten wenig ändert, nehmen die Fahrplanstrategen auch Anpassungen bei den im westlichen Teil des Kreises Bautzen verkehrenden Buslinien vor. Demnach werden die Zeiten der Buslinien 159 und 171 in Königsbrück und der zentralen Linie 317 in Ottendorf-Okrilla verändert, damit die Fahrgäste wie bisher gewohnt binnen weniger Minuten zwischen den Bussen und Bahnen umsteigen können.

Für allzu lange Zeit werden die neuen Zeiten für die Züge in Richtung Königsbrück ohnehin und hoffentlich keinen Bestand haben. Die Bahn und der VVO wollen die Strecke bis 2025 gründlich aufmöbeln. Schienen, Brücken und Durchlässe werden erneuert, die teils maroden Stationen saniert.

Linie nach Königsbrück wird Teil des S-Bahn-Netzes

Der mehr als 30 Millionen Euro teuere Ausbau der Strecke soll ei­nerseits eine Verdichtung des Takts bis Ottendorf-Okrilla auf eine halbe Stunde und zugleich höhere Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometer ermöglichen – was letztlich auch die Fahrzeiten verkürzt. Und: Statt wie bisher nur zwei Züge sollen dann alle über den Neustädter Bahnhof hinaus bis zum Hauptbahnhof durchfahren. Durch den Ausbau erhoffen sich die Verantwortlichen beim Verkehrsverbund die Zahl von jetzt etwa 1600 Fahrgästen täglich auf der dann als Linie 6 ins Dresdner S-Bahn-Netz integrierten Verbindung mehr als verdoppeln zu können.

Die neuen Fahrplandaten werden ab Anfang Dezember veröffentlicht und sind dann im Internet unter der Adresse www.vvo-online.de/fahrplan einsehbar. Informationen gibt es zudem über die VVO-Hotline unter der Rufnummer 0351/ 852 65 55.

