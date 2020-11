Dresden

Notdürftig montierte Pfosten stützen die morsche Holzkonstruktion, sollen verhindern, dass das Dach über dem Bahnsteig am S-Bahn-Halt Dresden-Plauen zusammenbricht. Die ebenso maroden alten Brücken für die Gleise musste die Bahn bereits abreißen, seit eineinhalb Jahren rollen die Züge dort über die stattdessen eingesetzten Behelfsquerungen. Faktisch der gesamte Abschnitt zwischen dem Haltepunkt und dem Bahnbetriebswerk Altstadt inklusive der beiden anderen Brücken über die Würzburger Straße und Bienertstraße ist schrottreif – weshalb jetzt gehandelt wird.

Bis Ende 2022 will die Bahn diesen etwa eineinhalb Kilometer langen Abschnitt der Trasse im Dresdner Süden sanieren lassen, neue Brücken bauen, die Gleise wechseln und zugleich die S-Bahnstation Plauen modernisieren. In Kürze beginnen dazu die ersten Arbeiten. Noch im November werden die Bauleute an der Trasse anrücken.

Arbeiten zunächst an den Stützwänden

Zunächst werden die Arbeiter einige Teilstücke der Stützmauern sanieren. Grundlage dafür, dass später im März und April neben den bisherigen Gleisen auf der zu Plauen zugewandten Seite ein Interimsgleis verlegt werden kann, über das die Züge rollen werden, wenn voraussichtlich ab Mai die bestehende Trasse angepackt wird.

In den darauffolgenden Monaten lässt die Bahn die bisherigen Brücken am Haltepunkt sowie über die Würzburger Straße und die Bienertstraße abreißen und durch Neubauten ersetzen. Die Gleise werden dabei einige Meter in Richtung Löbtau wandern. Ebenso werden die Arbeiter in dem Bereich die Oberleitungen sowie die Leit- und Sicherungstechnik erneuern.

Haltepunkt rückt näher an Bienertmühle heran

Richtig ranklotzen möchte die Bahn in den kommenden beiden Jahren zudem am Haltepunkt Plauen. Damit Menschen mit Rollstuhl oder Kinderwagen künftig problemlos auf den neuen Bahnsteig gelangen, wird ein Aufzug errichtet. Auch hier werden die Gleise einige Meter in Richtung Löbtau verlegt, der gesamte Haltepunkt rückt damit näher an die Bienertmühle heran. Über mögliche Einschränkungen für Fahrgäste auf der Verbindung von Dresden in Richtung Westsachsen will die Bahn im Vorfeld der jeweiligen Bauetappen informieren.

Tatsächlich hätten die Arbeiten an dem Abschnitt zwischen Bahnbetriebswerk und Haltepunkt Plauen längst laufen sollen. Die Behörden hatten bereits vor drei Jahren für die Planungen der Bahn grünes Licht gegeben. Dann klagten jedoch an der Strecke betroffene Un­ternehmen, bremsten so das Vorhaben aus. Die Klagen hatte das Oberverwaltungsgericht in Bautzen schließlich abgewiesen.

Schneller nach Franken

Der eineinhalb Kilometer lange Abschnitt im Dresdner Süden gilt bei der Bahn als letzte noch verbliebene „Modernisierungslücke“ auf der Sachsen-Franken-Magistrale bei Dresden. Durch den stetigen Ausbau der gesamten Magistrale wird Angaben der Deutsche Bahn zufolge die Reisezeit zwischen Dresden und Hof im Gegensatz zu früheren Zeiten um fast eine Stunde verkürzt.

Von Sebastian Kositz