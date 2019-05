Dresden

Am Montag beginnen die Bauarbeiten am Haltepunkt Dresden-Kemnitz: Der Mittelbahnsteig wird abgerissen und die Eisenbahnbrücke am südlichen Ende des Haltepunktes erneuert. Die Arbeiten sind voraussichtlich Ende November abgeschlossen, teilt die Deutsche Bahn mit. Auf der Strecke Dresden – Elsterwerda kommt es aus diesem Grund zu Einschränkungen im Zugverkehr.

Während einer ersten Sperrung vom 3. Juni bis 26. August werden die Hilfsbrücke auf der Strecke Dresden-Cotta– Cossebaude ausgebaut, die alte Eisenbahnüberführung abgebrochen und eine neue Stahlbeton-Halbrahmenbrücke errichtet. Während einer zweiten Streckensperrung in Richtung Cossebaude – Dresden – Cotta vom 27. August bis 30. September werden die Arbeiten auf der anderen Seite fortgesetzt. Es folgen Stopf- und Schweißarbeiten, Leitungsbau, Beleuchtungsinstallation und der Bau eines Gehwegs.

Dadurch stehen Fahrplanänderungen an. So fahren die Regionalbahnen der Linie RB 31 Elsterwerda – Cossebause – Dresden mit veränderten Fahrzeiten. Einige Regionalbahnen werden über Dresden-Neustadt umgeleitet. Die Verdichterzüge zwischen Coswig und Dresden Hauptbahnhof fallen aus. Als Ersatz werden Busse eingesetzt.

Von uh