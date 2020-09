Dresden/Leipzig

Bahnreisende zwischen Dresden und Leipzig müssen sich ab Montag auf massive Einschränkungen einstellen. Wegen Bauarbeiten im Abschnitt zwischen Leckwitz und Zeithain werden bis Mitte Dezember Regionalzüge zwischen Dresden und Riesa umgeleitet. Für Pendler zwischen Landeshauptstadt und Riesa wird zwischen Großenhain und der Stahlstadt Ersatzverkehr eingerichtet. Die ICE-Züge fallen indes gänzlich aus.

Wie die Bahn mitteilt, werden die Einschränkungen in der Zeit vom 5. Oktober bis 11. Dezember jeweils montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr gelten. Darüber hinaus wird am Wochenende vom 16. Oktober ab 23 Uhr bis 19. Oktober, 4 Uhr, eine durchgehende Sperrung des Abschnitts nötig sein.

Eine halbe Stunde längere Fahrzeit mit dem IC

Für den Fernverkehr heißt das, dass zwischen Leipzig und Dresden keine ICE mehr fahren werden. Die Hochgeschwindigkeitszüge enden dann bereits in Leipzig. Die IC-Züge von und nach Köln werden zwischen Riesa und Dresden über Elsterwerda umgeleitet. Wegen der längeren Fahrtzeit ergeben sich daraus auch frühere Abfahrts- beziehungsweise spätere Ankunftszeiten der Züge in Dresden. Unterm Strich erhöht sich somit die Fahrtzeit um etwa eine halbe Stunde.

Die Züge der Regionalexpresslinie 50 ( Leipzig – Riesa – Dresden) rollen in den genannten Zeiträumen zwischen dem Neustädter Bahnhof und Riesa ohne Unterwegshalte über eine Umleitungsstrecke. Auch hier ergeben sich frühere Abfahrts- beziehungsweise spätere Ankunftszeiten. Der letzte Zug, der morgens noch direkt über Riesa rollen wird – allerdings ohne Halt in Glaubitz –, startet jeweils um 7.14 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof. Der erste Zug nach der Sperrung in Richtung Dresden verlässt Riesa jeweils um 15.56 Uhr.

Hartes Los für Pendler in Radebeul und Coswig

Reisende, die innerhalb der Sperrzeit unterwegs sind, können die Regionalexpress-Züge der Linien 15 und 18 bis Großenhain Cottbuser Bahnhof nutzen. Zwischen Großenhain und Riesa pendeln Ersatzverkehrsbusse. Richtig hart trifft es derweil die Reisenden zwischen Riesa und Coswig beziehungsweise Radebeul Ost. Sie müssen zunächst mit der S 1 bis zum Neustädter Bahnhof fahren oder diese Linie von dort zur Weiterfahrt nutzen.

Die Bahn will den Abschnitt zwischen Zeithain und Leckwitz in den nächsten Jahren für Geschwindigkeiten bis zu 200 Stundenkilometer ausbauen lassen. Die Stellwerkstechnik wird modernisiert, in Glaubitz werden zwei Bahnübergänge weggerissen. Die Züge sollen dort künftig über Brücken die Straßen queren. Darüber hinaus werden eine Reihe weiterer bestehender Querungen und die Elektrifizierung erneuert und umfangreiche Lärmschutzvorkehrungen umgesetzt, heißt es von der Bahn.

Bahn will Reisezeit deutlich verringern

Die Arbeiten sind zugleich Teil des großangelegten Ausbaus der Bahnstrecke zwischen den beiden sächsischen Metropolen. Durch die höheren Geschwindigkeiten will die Bahn die Reisezeit zwischen Dresden und Leipzig von aktuell 91 Minuten auf weniger als eine Stunde verkürzen. Der Ausbau erfolgt seit Ende der 1990er Jahre in verschiedenen Etappen und wird bis Ende des Jahrzehnts andauern. Mit dem Umbau des Gleisbereichs vor dem Dresdner Hauptbahnhof (voraussichtlich ab 2023) und des Eisenbahnknotens in Riesa (voraussichtlich ab 2028) stehen in diesem Zug noch zwei weitere Großprojekte an.

Weitere Informationen gibt es im Netz: www.deutschebahn.com/bauinfos oder über die Bahn-Telefonhotline: 0180/ 699 66 33 (20 Cent/Anruf aus dem Festnetz, Tarife bei Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf).

Von Sebastian Kositz