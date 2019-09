Dresden

Wer in der Branche der Bäcker und Konditoren in Dresden nach Hella Helbig fragt, bekommt eine klare Aussage: „Sie lebt für ihre Arbeit“, erklärt Jens Gradel, der Obermeister der Konditoren-Innung Dresden. Er hat zwischen 1994 und 1997 am Beruflichen Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung in Dresde...