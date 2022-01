Dresden

Die Badesaison 2022 im Stauseebad Cossebaude ist gesichert. Das teilte Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) am Mittwoch mit. Die Dresdner Bäder GmbH und die Vattenfall Wasserkraft GmbH hätten wie 2021 eine Zwischenvereinbarung abgeschlossen. Der Wasserstand im Stausee wird gehalten, der Pachtvertrag für den Stausee erneuert. Damit kann die Bädergesellschaft jetzt die Saison vorbereiten und das Stauseebad im Sommer öffnen.

Hintergrund: Eigentümer Vattenfall hat das Pumpspeicherwerk Niederwartha vorläufig stillgelegt. Ohne den Betrieb des Pumpspeicherwerks droht der Stausee Cossebaude aber auszutrocknen. Die Landeshauptstadt verhandelt mit Vattenfall über eine langfristige Perspektive der Anlagen. So könnte der regionale Versorgungskonzern Sachsen Energie AG die Anlage übernehmen.

Ziel: langfristige Sicherung des Badebetriebs

Die Beteiligten seien in einem regen Austausch, so Lames. „Ein wichtiges Teilziel war und ist, die mit einer Stilllegung des Pumpspeicherwerks verbundenen Konsequenzen aufzuzeigen und zu bewerten. In diesem Zusammenhang gab und gibt es konkrete und intensive Abstimmungen mit der Landesdirektion Sachsen. Hier zeichnet sich unter anderem das Erfordernis eines Planfeststellungsverfahrens ab.“

Lames stellte ein Nachnutzungskonzept für die Gesamtanlage des Pumpspeicherwerks in Aussicht, das auch die notwendigen Sanierungskosten und die Betreiberkosten enthalten soll. Dieses Konzept soll dann im ersten Halbjahr mit Vattenfall und den Behörden abgestimmt werden. Ein Ziel sei die langfristige Sicherung des Badebetriebs im Stauseebad.

Da die Gespräche über die Zukunft des Stauseebads noch laufen, hat die Stadt nun kurzfristig den Badebetrieb für dieses Jahr sichergestellt. „Die Zukunft des gesamten Geländes des Pumpspeicherwerks muss noch sorgfältig geklärt werden. Das braucht seine Zeit. Umso wichtiger war es, auch für diesen Sommer wieder den Badebetrieb zu sichern. Das ist den vielen Nutzerinnen und Nutzern wichtig“, erklärte Lames.

Von Thomas Baumann-Hartwig