Für das Berufliche Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung kommt es jetzt ganz dick: Neben dem Zoff um die Ausbildungsplätze am Standort Altroßthal steht auch die Sanierung der maroden Gebäude in den Sternen. „Die Maßnahme wird als Mehrbedarfsprojekt im Doppelhaushalt 2021/22 eingeordnet“, erklären Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) und Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) in einem Schreiben an die Stadträte.

Kein Geld im Haushalt

Das ist nicht gut, sondern klingt nur so. Im Klartext heißt es, aktuell gibt es kein Geld dafür. Das ist der Stand im Haushaltsentwurf der Verwaltung, der erst am vergangenen Donnerstag von OB Dirk Hilbert vorgelegt worden ist. Der Vorgang ähnelt der Entwicklung um den Schulstandort am Schilfweg. Für den gab es einen Sanierungsbeschluss des Stadtrats, passiert ist nichts. Jetzt soll das alte Gebäude abgerissen werden. Bei den Stadträten war die Empörung groß. Ein vergleichbarer Aufschrei ist in der Causa BSZ Altroßthal bislang ausgeblieben. Womöglich müssen sich die Stadträte erst noch durch den hunderte Seiten dicken Haushaltsentwurf kämpfen.

Für das BSZ setzt sich damit die Serie negativer Nachrichten fort. Das Kultusministerium will die Ausbildung der Tier- und der Landwirte nach Löbau, Freiberg und Wurzen verlagern. Ein Tiefschlag für das Berufsschulzentrem, dem von allen Seiten eine ausgezeichnete Arbeit attestiert wird. Selbst der Bauernverband setzt sich für den Erhalt der Ausbildungsgänge in Altroßthal ein.

Abwarten im Rathaus?

Die Stadt formuliert in einer ersten Stellungnahme an das Kultusministerium aber vorsichtig: „Es wird angeregt, die Land- und Tierwirte analog der Pferdewirte in Dresden zu erhalten und den Standort perspektivisch zu einem innovativen Kompetenzzentrum im Bereich grüner Berufe weiter zu entwickeln.“ Das BSZ werde dabei auch vom Umweltministerium unterstützt, heißt es noch. Das ist im Kultusministerium natürlich bekannt.

Daher wittert Grünen-Stadtrat Torsten Schulze dahinter das berühmte Spiel mit dem Schwarzen Peter. Sollten die Ausbildungsplätze verloren gehen, ließe sich die Schuld dafür womöglich Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) in die Schuhe schieben. Die Stadt soll sich laut Schulze daher nochmals klar gegen die Verlagerung der Ausbildungsplätze positionieren.

Im Rathaus dürfte auch aufmerksam beobachtet werden, wie sich die Lage auf Landesebene entwickelt. Dem Vernehmen nach gibt es ein noch ausstehendes Gespräch zwischen dem Umweltminister, immerhin erster Stellvertreter von Ministerpräsident Michael Kretschmer, und Kultusminister Christian Piwarz (beide CDU). Zudem spielen auch andere Konflikte um die Schulstandorte in Dresden eine gewisse Rolle. Letztlich hat die Stadt beim Geldverteilen andere Prioritäten gesetzt.

Bisher nur Planungsarbeiten

Laut Stadtratsbeschluss von 2019 sollen die Gelder für die Sanierung in Altroßthal aus einem Topf kommen, den die Stadtverwaltung gern für zwei Schulbauten an der Freiberger Straße verwenden möchte. Vor allem die frühere rot-grün-rote Stadtratsmehrheit will dort nur eine Oberschule errichten. Durch den Verzicht auf einen zusätzlichen Gymnasiumsbau könnten Gelder freiwerden, die für die Sanierung in Altroßthal eingesetzt werden sollen. Selbst FDP und Bürgerfraktion stimmten vor knapp 18 Monaten diesen Plänen zu. Die Stadtverwaltung neigt bislang aber zu einem Doppelstandort für die Freiberger Straße.

Für die Sanierung in Altroßthal wird derzeit mit etwa 13 Millionen Euro gerechnet. Doch bislang bleibt es bei den Planungsarbeiten. Die Stadttochter Stesad untersucht die Bauvarianten. Daraus hat sich inzwischen ergeben, dass die alte Scheune, die gegenwärtig als Lager des Schulverwaltungsamtes dient, nur einen neuen Sportraum aufnehmen kann.

Aula- und Mensabereich sollen auf dem Hof eingerichtet werden, wo sich derzeit das sogenannte „Grüne Klassenzimmer“ befindet. Dieses wiederum soll „an anderer Stelle auf dem Schulgelände“ eingerichtet werden. Laut Stadtratsbeschluss sollte der Sanierungsbeginn realisiert werden „unabhängig von der Vorlage der Berufsschulnetzplanung des Landes“. Über die wird nun schon ein halbes Jahr gestritten. In Altroßthal wird weiter in ei­nem ehemaligen Kuhstall Sport getrieben, soweit man das so nennen kann.

Von Ingolf Pleil