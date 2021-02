Dresden

Viel ist heute an Schulen nur virtuell möglich: Der Unterricht, der Kontakt zum Lehrer und die Vorstellung für Interessenten an Berufsschulen, Oberschulen oder Gymnasien. In Coronazeiten ist das meiste aus der puren Not geboren. Doch es gibt auch ganz andere Distanz-Projekte, die sogar Hoffnungen verströmen.

Am Beruflichen Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung in Altroßthal haben jetzt die Proben für das Sommertheater begonnen. „In diesem Jahr wird unter der Regie von Elke Zeh ,Robin Hood’ auf die Bühne gebracht“, erläutert Schulleiterin Anja Unger den kühnen Plan. Noch wissen selbst professionelle Theater nicht, wann es nach dem Lockdown für sie weitergeht. Die Ausbreitung von Virusmutationen bringt gerade viele Aussichten ins Wanken.

Theaterprobe als Video-Konferenz

20 Schüler probieren sich am BSZ im Schauspiel-Job. „Via Videokonferenz - schwierig für Theater - finden die ersten Leseproben statt“, erläutert Anja Unger.

2008 traten die Schüler erstmals auf die Altroßthaler Bühnenbretter. Regelmäßig stößt das Projekt auf großes Interesse. Im vergangenen Jahr, schon geprägt von der ersten Coronawelle, spielten die Darsteller teilweise mit Plexiglas-Blenden vor dem Gesicht.

In diesem Jahr soll die Premiere am 15. Juli steigen, weitere Vorstellungen sind für den 16. bis 18. Juli 2021, jeweils 19 Uhr geplant. „Wir haben pro Abend rund 200 Zuschauer, treue Fans, die schon seit vielen Jahren kommen und vom Ambiente und dem Enthusiasmus unserer Schülerinnen und Schüler begeistert sind“, berichtet Schulleiterin Anja Unger.

Die Regisseure waren bisher Theaterpädagogen oder Schauspieler, die alle zwei bis drei Jahre wechseln. Schulleiterin Unger: „Elke Zeh ist das dritte Jahr Regisseurin, bringt viel Erfahrung mit und wird unterstützt von zwei Lehrerinnen.“

Ehemalige Schüler halten die Treue

Auch ehemalige Schüler halten der Schule für die Aufführungen die Treue. Zu den 15 bis 18 Darstellern gesellen sich Helfer für Kostüm, Bühne, Requisiten oder Maske. Die Stückauswahl erfolgt im demokratischen Prozess in der Theatergruppe und mit den Einnahmen werden die Kosten für das Folgejahr finanziert.

„Corona hatte im vergangenen Jahr auch kleine positive Effekte“, erinnert sich die Schulleiterin. Die Menschen hätten sich auf Kultur gefreut und durch vorherige Kartenreservierung gab es mehr Verlässlichkeit für die Zuschaueranzahl. „Am Samstag mussten wir Menschen sogar absagen – es war ausverkauft.“

Theater brauche Nähe. Mit viel Geduld und Toleranz meistert das Ensemble mit Vertretern aus beiden BSZ Standorten in Altroßthal und an der Canaletto-Straße alle Virus-Herausforderungen. „Theater ist ein sehr guter Ausgleich zum Coronastress, sehr wertvoll für die Teilnehmer“, sag Anja Unger.

Tag der offenen Tür am Wochenende

Viele Schüler schlüpfen schon an diesem Wochenende in eine Rolle – und spielen sich selbst. Beim Tag der offenen Tür präsentieren sie am 27. Februar von 10 bis 12 Uhr ihre Schule – virtuell natürlich. In kleinen Filmen und in Videokonferenzen. Eine eigens dafür erstellte Homepage informiert über das komplette Programm und vermittelt schon einen kleinen Vorgeschmack.

https://bit.ly/3uAaQQC

Von Ingolf Pleil