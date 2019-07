Dresden

In dem kleinen Ladengeschäft an der Reisewitzer Straße 23 geschehen wundersame Dinge. „Hier ist noch keine Kundin mit der BH-Größe hinausgegangen, mit der sie reingekommen ist“, sagt Inhaberin Katrin Gäbler. Dabei ist Gäbler weder plastische Chirurgin, noch hat sie einen Abschluss der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei.

Zaubern kann die 53-Jährige trotzdem – nämlich all jenen Frauen ein Lächeln ins Gesicht, die mit dem Begriff „BH“ bisher in erster Linie frustrierende Shoppingerlebnisse am Rande einer Verzweiflung verbunden haben, die tiefer ist als der Marianengraben. Katrin Gäbler kennt dieses Gefühl selbst nur zu gut – und sagte ihm mit der Eröffnung ihres Dessous-Fachgeschäfts „Wohlgeformt“ vor drei Jahren den Kampf an.

„95 Prozent tragen die falsche Größe“

Der quirligen Blondine, die gebürtig aus der Uckermarkperle Angermünde stammt, ging es Jahrzehnte lang so, wie den meisten Frauen mit üppiger Oberweite: Hauptsache, die Dinger werden irgendwie gehalten und die Optik, naja. Bei dieser Größe passt ja sowieso nichts so richtig, da muss man halt nehmen, was da ist. Und das ist im Normalfall nicht viel. „Mindestens 95 Prozent aller Frauen liegen mit ihrer BH-Größe völlig daneben“, sagt die Fachfrau. Sei es, weil sie ihre richtige Größe nicht kennen, oder weil jenseits des D-Körbchens das Angebot, nun ja: dünn ist. Oft auch schlicht nicht vorhanden.

95 Prozent aller Frauen liegen mit ihrer BH-Größe daneben – auch diese Körbchen sind eindeutig zu klein. Quelle: Volkmar Heinz

„Ein D-Körbchen ist geradezu niedlich“

Dabei herrschen recht eigentümliche Vorstellungen darüber, was die Cup-Größe eigentlich über die tatsächliche Beschaffenheit der Brust aussagt. Wohl jeder hat schon einmal über den Klischee-Mann gelacht, der im Unterwäschegeschäft nach Dessous für die Liebste stöbert und dabei von völlig falschen Voraussetzungen ausgeht. Dabei wissen es auch die Damen oft nicht besser. Kein Wunder, denn das Angebot in den großen Bekleidungsgeschäften und im Versandhandel spielt sich zumeist auf einem Feld von A bis D ab, danach kommt oft nicht mehr viel. Wobei A für „mini“ und D für „riesig“ steht. Darüber kann Katrin Gäbler nur lachen: „Ein D-Körbchen ist geradezu niedlich. Das ist gerade mal eine Hand voll“. Wie zum Beweis zieht sie einen BH aus dem Regal, der tatsächlich winzig anmutet – sich aber als 60 I entpuppt.

Entscheidend: Auf den Umfang kommt es an

Entscheidend sei nämlich gar nicht das Körbchen selbst, erklärt Gäbler, sondern der richtige Umfang. Das Unterband ist es, das die Brust am Ende dort hält, wo sie sein soll. „Viele Frauen tragen einen viel zu weiten Umfang, auch weil in Fachgeschäften gesagt wird, na gut, wenn es ein bisschen weiter ist, dann ist das nicht so schlimm“, fasst die zweifache Mutter zusammen. Ein Irrglaube: „Der Umfang ist das A und O. Wenn ein BH einen zu großen Umfang hat, dann ist der außer Funktion, dann hat der keine mehr“. Die weit verbreitete Annahme „Große Brüste brauchen breite Träger“ ist demnach ebenso falsch, wie die Fachfrau klarstellt. Vielmehr dienen die Träger eher der Feinjustierung.

Ob der eigene BH mit dem richtigen Unterbrustumfang ausgestattet ist, lässt sich indes leicht feststellen: Ist dies nicht der Fall, schiebt sich der Verschluss hoch. Grundsätzlich gilt, so Gäbler, eine einfache Faustregel: „Es gibt für jede Brust den passenden BH, aber nicht jeder BH ist für jede Brust geeignet“. Trotzdem gibt es im Handel „oft nur die eine Standardvariante, die dann einmal von 70 bis 95 durchgezogen wird“.

Rückenschmerzen durch falschen BH

Aber warum ist das so? Gäbler kann da nur mutmaßen: „Vermutlich rentiert sich das einfach nicht, denn das würde geschultes Personal brauchen, was mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Und die vorhandenen Modelle werden ja trotzdem gekauft. Auch, weil viele gar nicht um den Nutzen eines gut sitzenden BHs wissen“. Und der ist immens: Wird der Büstenhalter seinem Namen nicht gerecht, dann zieht das Gewicht der Brust diese nach unten. Ganz automatisch versucht die Trägerin diesen Missstand auszugleichen. Die Folge sind Verspannungen, Rückenschmerzen und gravierende Haltungsschäden. Ein gut sitzendes Exemplar stützt und gibt den nötigen Halt – Schmerzen adé, hurra: Dekolleté!

Der Eröffnung ihres Fachgeschäftes im Juni 2016 gingen drei Jahre intensive Marktforschung voraus. Die Idee zu „Wohlgeformt“ hatte Ehemann Volker, nachdem das Paar 2012 aus Holland zurück nach Deutschland gezogen war und die Jobsuche sich zunächst schwierig gestaltete. Der heute 57-Jährige kann vom Gejammer seiner wohlgeformten Gattin ein Lied singen: „Sie hat immer gesagt, dass sie auch endlich mal einen passenden und gleichzeitig schönen BH haben möchte und es sowas einfach nicht für sie gibt. Und ich dachte mir, dass dieses Problem bestimmt auch andere Frauen haben. Da war die Idee geboren“.

Verkäuferin mit Leidenschaft und Bra-Fitting-Diplom

Seine Liebste war zuerst wenig begeistert: „Ich hatte davon ja gar keine Ahnung. Nur davon, dass da auf jeden Fall eine Notwendigkeit besteht“. Zahlreiche Schulungen und ein Bra-Fitting-Diplom später weiß Katrin Gäbler heute nicht nur genau, wovon sie redet, sondern geht auch völlig auf in ihrer neuen Berufung.

Dabei wäre die Idee fast am Geld gescheitert. Und an Männern, die damals über die Kreditvergabe zu entscheiden hatten. „Die konnten sich nicht vorstellen, dass ein solches Konzept ohne Laufkundschaft funktioniert, der Laden hier stand ja schon fest. Die haben nicht geglaubt, dass Frauen gezielt ein Fachgeschäft aufsuchen könnten, um so etwas Normales wie einen passenden BH zu kaufen“, sagt die Geschäftsführerin und lacht. Den Kredit bekamen die Gäblers am Ende trotzdem noch – von einer Frau. Laufkundschaft verirrt sich zwar bis heute tatsächlich eher selten ins „Wohlgeformt“, ein Problem war das aber nie.

1940 bis 1950 sahen BHs noch ganz anders aus. Seither hat sich viel getan. Quelle: dpa

Bunt statt fleischfarben

Vor allem Mundpropaganda macht Gäblers Laden immer bekannter, so dass sich auch die gigantische Baustelle an der Kesselsdorfer Straße so gut wie gar nicht auf das Tagesgeschäft auswirkt. Kein Wunder, denn die Auswahl im kleinen Geschäft ist riesig. Wer bisher seine große Oberweite mühsam und mehr schlecht als recht in wenig flotten fleischfarbenen Modellen verstaut hat, wird angesichts der hier aufgefahrenen Bandbreite an Farben und Mustern vermutlich Schnappatmung kriegen. Für die Preise gilt das übrigens nicht, denn Überraschung: Für gut sitzende BHs muss man mitnichten tief in die Tasche greifen.

Damit ihre Kundinnen modisch up to date bleiben, waren die Gäblers Anfang Juli auf Einladung eines Herstellers bei der größten Dessousmesse Europas in Paris. „Das war schon toll, die neue Kollektion, die wir ja schon vor Monaten bestellt haben, jetzt auch mal am Modell zu sehen“, erzählt Katrin Gäbler begeistert. Die Marke Panache, deren Dessous-Linien neben denen des ebenfalls englischen Herstellers Wacoal in Gäblers Laden hängen, setzen dabei auf Models aus dem echten Leben: „Das sind Frauen, die nicht glatt gezogen sind, sondern die aussehen, wie Frauen eben aussehen“.

Auch die Fachfrau selbst scheut sich heute nicht mehr, den Kundinnen am eigenen Beispiel zu illustrieren, wie gut die angebotenen Wäschestücke tatsächlich sitzen. Viele sind überrascht, dass auch die Expertin mit den gleichen Problemzonen aufwarten kann, wie sie selbst – nur dass diese für Gäbler heute kein Problem mehr darstellen.

„Ich kann hüpfen und springen, alles bleibt wo es ist“

Früher verdeckte sie ihren Ausschnitt am liebsten mit einem großen Tuch, stand geduckt oder verschränkte die Arme über der Brust. Heute steht sie aufrecht und mit sichtbaren Ausschnitt im Laden, zeigt gern was sie hat: „Ich muss mich nicht mehr stressen, kann hüpfen und springen, alles bleibt wo es ist“. Mehr als 60 passende BHs in allen erdenklichen Farben und Formen besitzt sie selbst und kann so nicht nur mit Herzblut sondern auch aus Überzeugung beraten.

„Gerade ältere Frauen haben oft Angst vor Bügeln, reagieren skeptisch auf ‚diese Reifen, Stäbe und Ringe‘. Ein neuer BH fängt ganz oft im Kopf an“, sagt die Expertin, die aber „bis jetzt noch jede Kundin an den Bügel gebracht“ hat. Ihre Botschaft an die Kundinnen ist ebenso klar wie einfach: „Ihr braucht euch nicht zu verstecken, nicht zu schämen. Wir sind wie wir sind. Und das ist gut so.“

Los geht es im „Wohlgeformt“ übrigens bei 60 D – und das ist sehr viel kleiner, als gedacht.

Von Kaddi Cutz