B 6-Neubau in Cossebaude: Anwohner weiter gegen Planungen aktiv

Dresden

Aufmüpfig sind sie und mittlerweile auch im politischen Berlin bekannt. Sie haben Briefe geschrieben an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD). „Wir werden keine Ruhe geben“, kündigt Andreas Berger an. „Auch wenn wir nicht gehört werden.“

Unverdrossen kämpfen Berger und seine Mitstreiter Christine Püschmann und Peter Bartels gegen die neue Bundesstraße 6 in Cossebaude. Die neue Trasse soll die alte Bundesstraße 6 ersetzen, die mitten durch die Ortschaft führt und vielen Anwohnern gewaltig stinkt. Davon zeugen Plakate und Schilder in den Vorgärten.

Die B 6 soll hinter die Bahngleise verlegt werden, um die Anwohner in Cossebaude zu entlasten. Quelle: DNN/Eylert

Die neue Bundesstraße 6 führt entlang der Bahngleise durch teilweise unberührte Natur. So plant es die Projektmanagementgesellschaft Deges GmbH, ausgeschrieben Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und bau GmbH. Die neue Trasse entlastet nicht nur den Ortskern von Cossebaude, sondern auch die Bewohner der Hanglagen, betont das Unternehmen immer wieder. Denn mit Lärmschutzwänden würden nicht nur die Emissionen der Straße reduziert, sondern auch die der Bahnstrecke. Die einmal viel frequentiert sein wird, wenn erst die neue Bahntrasse Dresden – Prag fertig sein wird.

Ist wirklich kein Anwohner betroffen?

Noch liegen die Pläne für die B 6 neu in der Schublade, das Planfeststellungsverfahren hat noch nicht begonnen. Wenn es nach Berger und Bartels geht, dürfte das Verfahren nie beginnen. Denn aus ihrer Sicht ist die Trasse nur wegen falscher Aussagen in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen worden. „In den Anträgen heißt es, dass kein Anwohner von der neuen Strecke betroffen sein wird“, sagt Bartels, „aber das ist schlicht unrichtig.“

„Hier“, sagt ein Anwohner am Grünen Weg in Cossebaude und zeigt auf seine Doppelgarage, „wird die Straße entlangführen. Bin ich wirklich von dem Vorhaben nicht betroffen?“, fragt er spitz. Mehrere Hausbesitzer müssten auf Grund und Boden verzichten, damit in diesem Abschnitt die Strecke gebaut werden kann.

Über dieses Grundstück führt die Trasse der neuen Bundesstraße 6. Quelle: Thomas Baumann-Hartwig

Berger wohnt in der Straße Seegärten – und zwar in Dresden und nicht in Cossebaude. „Wir bekommen direkt vor die Häuser eine Mauer gesetzt“, sagt er und verweist darauf, dass sein Wohnviertel unter Denkmalschutz steht. „Wenn die neue Trasse gebaut wird, befürchte ich Schlimmes. Ob die Häuser die Schwingungen aushalten, die beim Bau entstehen?“

Da die B 6 neu als Vorhaben für Cossebaude geführt wird, werden alle relevanten Planungen lediglich im Ortschaftsrat diskutiert. „Die Trasse geht aber auf Dresdner Flur weiter. Der Stadtbezirksbeirat Cotta müsste unbedingt mit einbezogen werden“, erklärt Berger.

„Wir werden weiter unbequem sein“

Bartels verweist auf den größten Kritikpunkt an den Planungen: Der Bahnübergang am Urnenfeld soll verschwinden. Zwar plant die Deges eine sieben Meter hohe Fußgängerbrücke, aber Autofahrer müssen sich einen anderen Weg suchen, um zu Supermärkten, Geschäften und Ärzten zu kommen. „Wir verstehen nicht, warum es keine Unterführung geben soll“, sagt Bartels. Viele Autofahrer würden über Mobschatz und die Merbitzer Straße nach Dresden fahren, wenn der Bahnübergang verschwindet. „Das wird die Anwohner an dieser Strecke freuen.“

Sie haben Briefe geschrieben, sie haben Protestnoten verfasst, sie haben in vielen Sitzungen gesprochen. Genutzt hat es nichts, die Deges hält an ihren Planungen fest. „Wir werden weiter unbequem sein“, kündigt Bartels an, keine Ruhe geben zu wollen. „Wir werden mit der B 6 neu leben müssen“, weiß Berger, „aber wir wollen mit einer Straße leben, bei der die Auswirkungen auf uns Anwohner so klein wie möglich ausfallen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig