Dresden

Seit Jahren beschäftigen diverse tschechische Autoschieberbanden Polizei und Justiz in Sachsen. Regelmäßig werden hier Autos gestohlen und über die Grenze gebracht. Das Ganze läuft immer nach dem gleichen Schema ab und ist perfekt organisiert: Gezielt werden Wagen ausgespäht, das Zündschloss geknackt, die Autos nach Tschechien gefahren und dort komplett verkauft oder zerlegt, um die Einzelteile zu verkaufen.

Ein Teil der Gruppe übernimmt die Organisation und den Verkauf, die anderen klauen die Wagen, bringen sie über die Grenze, wieder andere schlachten sie aus. Immer wieder werden Bandenmitglieder verhaftet und verurteilt – aber Nachwuchssorgen scheint es nicht zu geben.

Škodas und Volkswagen im Visier

Vor einem Jahr durchsuchten sächsische und tschechische Polizisten Werkstätten und Garagen in Varnsdorf und schnappten eine Autoschieberbande, die sich auf Škodas und Volkswagen spezialisiert hatte. Lubos B., der Kopf der Truppe, der die Autos aussuchte und den Diebstahl organisierte – bevorzugt in Ostsachsen, aber auch in Dresden –, steht seit Ende November vor dem Landgericht.

Nun müssen sich vier weitere Bandenmitglieder vor Gericht verantworten. Laut Anklage haben die Angeklagten – drei Männer und eine Frau – in wechselnder Besetzung einen schwunghaften Handel mit gestohlenen Autos aufgezogen. Angeklagt sind zwölf Fälle.

Lesen Sie auch Staatsanwaltschaft Dresden geht gegen tschechische Kfz-Diebe vor

Rudolf C. soll die Autos von Lubos erworben, mit den anderen beiden Angeklagten zerlegt und den Weiterverkauf organisiert haben. „Ich wusste aber, dass sie gestohlen waren, die Zündschlösser waren ja aufgebrochen. Anhand der Schilder und der Ausstattung wusste ich, dass sie in Deutschland entwendet worden waren“, sagte er aus.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dem direkten Diebstahl der Autos hatte er weniger zu tun. In zwei Fällen in Dresden war er allerdings direkt beteiligt. Er sei hier gewesen, „weil jemand einen grauen Passat brauchte“. Namen seiner Kunden nannte der 34-Jährige nicht, nahm aber den Großteil der Schuld auf sich. Die anderen beiden hätten höchstens mal geholfen und Nicola R. einmal ein Nummernschild „organisiert“. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler