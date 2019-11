Automatenknacker ließ es krachen – Angeklagter sprengte mehrere Fahrkartenautomaten

Dresden

Ein Lokführer bemerkte am 3. Oktober 2018 bei der Durchfahrt durch den S-Bahn-Haltepunkt Dresden-Reick ein grelles Licht und eine Rauchfahne und informierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, fanden sie einen gesprengten Fahrkartenautomaten vor. Die Täter waren gestört worden, die Geldkassetten noch vorhanden. Es folgte eine Serie von Sprengungen. In verschiedenen Bahnhöfen im Dresdner Umland rummste es gewaltig. Da wurden Teile bis auf die Gleise verstreut.

An fünf dieser Attacken soll Michael W. beteiligt gewesen sein. Seit Montag steht der 37-Jährige vor dem Dresdner Amtsgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, entweder mit Herrn U. oder Herrn S. – gegen beide wird gesondert ermittelt – auch Fahrkartenautomaten in Heidenau, Freital, Riesa und Nünchritz gesprengt zu haben. „Das geht nur zu zweit, alleine kann man das nicht machen“, erklärte der Angeklagte. Die Kassetten wurden aufgeflext, das Geld geteilt. Die Beute war nicht so gewaltig, aber der Sachschaden enorm – insgesamt über 100 000 Euro.

Hilfe von Kommissar Zufall

Die Polizei tappte zunächst im Dunkeln, dann half Kommissar Zufall. Am 17. Dezember 2018 wurde ein Fahrkartenautomat in Riesa gesprengt. Eine Stunde später knallte es in Nünchritz. Direkt neben dem Automaten stand ein Wohnhaus, ein Zeuge bemerkte den Vorfall und rief die Polizei. Die beiden Täter hauten zu Fuß ab und ließen den Wagen von Herrn U. – nebst dessen Ausweisen – zurück. So kam die Polizei erst ihm und dann Michael W. auf die Spur.

Der räumte die Taten ein – außer den Fall in Dresden-Reick. „Das war ich nicht. Das war Herr S.“ Mit dem sei er auch in Freital gewesen, um einen Fahrkartenautomaten zu plündern. „Aber dann gab es zwischen uns Stress, ich habe die Flex in einen Garten gehauen, bin gegangen und mit dem Zug nach Hause gefahren.“

Prozess wird fortgesetzt

Pikant in diesem Fall: Als die Polizei nach der Sprengung in der Nacht auf dem Bahnhof anrückte, steckten die Geldkassetten noch im Automaten, der von den Beamten dann versiegelt wurde. Am nächsten Tag fehlten sie. Geklaut – aber von wem? Später wurden die Kassetten in einer Kiesgrube in Zschieren gefunden, wo Ganoven wohl einiges entsorgen, was nicht gefunden werden soll.

Die Gauner, die es damals gemeinsam richtig krachen ließen – Michael W. belieferte Herrn S. auch mit Crystal – können sich heute nicht mehr leiden. Da beschuldigt einer den anderen. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler