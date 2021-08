Autofreie Augustusbrücke in Dresden: Eine Posse ohnegleichen

Dresden

Die Dresdner neigen nicht zu Minderwertigkeitskomplexen. Und so müssen es immer die ganz großen Vorbilder sein: Eine „Karlsbrücke“ für Dresden sollte sie werden, die Augustusbrücke. Ja, die Karlsbrücke in Prag, über die die Touristen nur so strömen, auf der Künstler ihre Kunstwerke anbieten und fliegende Händler ihre Waren. Ein Touristenmagnet schlechthin, zehn Meter breit, geschützt im Tal der Moldau gelegen und frei von jeglichem Verkehr.

Wer sich die Augustusbrücke anschaut, weiß, dass ein Vergleich mit dem Prager Bauwerk nur als Posse enden kann. 18 Meter breit und in der Mitte Straßenbahngleise, dazu im zugigen Elbtal gelegen – wie soll auf diesem Bauwerk, auf dem gefühlt immer Windstärke sieben herrscht, Atmosphäre aufkommen? Böse Zungen meinen, man könnte höchstens Straßenmusiker im Abstand von zehn Metern auf der Brücke spielen lassen. Dort könnten sie die Lautstärke voll aufdrehen und würden keinen stören.

Ministerium: Kein Verkehr ist auch Verkehr

Aus einem Brauereigaul wird kein Rennpferd und aus der Augustusbrücke im Leben nicht eine Karlsbrücke. Gleichwohl verbannte 2014 die damalige rot-grün-rote Mehrheit sämtliche motorisierten Fahrzeuge von der Brücke – mit Ausnahme von Straßenbahnen, Rettungswagen und Taxis. Weil aber der Versuch, die Augustusbrücke auf Karlsbrücke zu trimmen, nur in einer Posse enden kann, kassierte die Stadt 2017 fröhlich Straßenbaufördermittel für eine Brücke, die zwar für einen windschiefen Vergleich mit Prag herhalten muss, aber die Funktion einer Straße verliert – nämlich, Straßenverkehr aufzunehmen.

Für jeden klar denkenden Menschen liegt es auf der Hand: Man kann nur eines haben. Eine autofreie Brücke oder Fördermittel für den Straßenbau. Das sächsische Verkehrsministerium treibt die Posse aber noch auf die Spitze: Kein Fahrzeugverkehr ist ja auch eine Form von Verkehr, heißt es aus dem Haus von Minister Martin Dulig (SPD), die Fördermittel mögen trotzdem fließen. So kommt eine autofreie Brücke in den Genuss von Geldern, die zur Verbesserung des Kfz-Verkehrs dienen. Ein solch spezielles Bauwerk hat Prag nun wirklich nicht zu bieten. Nur: Werden deshalb künftig mehr Touristen über die Augustusbrücke strömen?

Ein schönes Wochenende!

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

