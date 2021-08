Autofreie Augustusbrücke: Sachsen und Dresden einigen sich

Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden kommt in der „causa Augustusbrücke“ mit einem blauen Auge davon und muss keine Fördermittel in Millionenhöhe zurückzahlen. Das haben am Dienstag Wirtschafts- und Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) und Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) erklärt.

Verbessert die Sperrung den motorisierten Individualverkehr?

Das Problem: Die Stadt hat für die Sanierung der hochwassergeschädigten historischen Elbbrücke 2,1 Millionen Euro Straßenbau-Fördermittel kassiert. Diese Mittel werden ausgereicht, damit sich die Bedingungen für den motorisierten Individualverkehr verbessern. Nur: Der Stadtrat hat bereits 2014 beschlossen, Autos von der Brücke zu verbannen. 2017 gab die Landesdirektion Sachsen im Planfeststellungsbeschluss der autofreien Augustusbrücke ihren Segen.

Da eine autofreie Brücke die Bedingungen für den Kfz-Verkehr nicht wirklich verbessert, war guter Rat teuer. „Der Freistaat hatte als Fördermittelgeber zu prüfen und zu entscheiden, inwieweit die Förderung nach der Richtlinie kommunaler Straßenbau möglich ist. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass durch die Teilsperrung für den motorisierten Individualverkehr die rechtliche Einordnung als Ortsstraße und somit die grundsätzliche Förderfähigkeit nicht in Frage steht – eine Förderung möglich und rechtens ist“, hieß es aus dem Haus von Dulig.

Dulig: „Fuß- und Radverkehr werden gestärkt“

Der Minister erklärte: „Die Attraktivität der historischen Augustusbrücke und der Innenstadt wird durch die Teilsperrung für den Individualverkehr spürbar erhöht, die individuelle Mobilität wird kaum bis gar nicht eingeschränkt. Im Gegenteil: Fuß- und Radverkehr werden gestärkt, so wie wir es im Koalitionsvertrag vereinbart haben.“ Die künftige Sperrung der Augustusbrücke für den motorisierten Individualverkehr sei – auch mit Förderung durch Straßenbaumittel – erlaubt, zumal Busse des ÖPNV, Taxen und Einsatzfahrzeuge weiterhin zugelassen seien. Und: Ebenso sei eine Nutzung als Umleitungsstrecke weiterhin möglich, so das Ministerium.

Baubürgermeister Kühn kündigte an: „Wir werden jetzt umsetzen, was der Stadtrat beschlossen hat: Eine autofreie Augustusbrücke und damit eine attraktive Elbquerung für Fußgänger und Radfahrer.“ Die Augustusbrücke werde nach ihrer Fertigstellung Teil der reizvollen Flaniermeile von der Altstadt in die Neustadt. Die Straßenbahn werde die Strecke wie gewohnt wieder befahren. „Ich danke dem Freistaat Sachsen für die konstruktiven Gespräche, die Förderrecht und nachhaltige Stadtplanung in Übereinstimmung bringen konnten.“

Von Thomas Baumann-Hartwig