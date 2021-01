Autofähre Dresden wieder in Betrieb

Dresden

Nach einer Reparatur mit Werftaufenthalt wurde die Autofähre der Dresdner Verkehrsbetriebe am Donnerstag um 14 Uhr wieder in Betrieb genommen. Wie im Fahrplan vorgesehen, holt sie nun wie gewohnt täglich zwischen 5.30 Uhr und 21.30 Uhr Autos und Passagiere zwischen Kleinzschachwitz und Pillnitz über.

Aufgrund eines unerwarteten Schadens an einem der beiden Antriebe musste die Autofähre am 14. Dezember den Betrieb vorübergehend einstellen. Ersatzweise verkehrte täglich bis Mitternacht die Personenfähre zwischen Kleinzschachwitz und Pillnitz. So war gesichert, dass zumindest Fußgänger und Radfahrer auf die jeweils andere Elbseite übersetzen konnten.

Von DNN