Autodieb baut auf der Flucht aus Dresden schweren Unfall: Haft

Dresden

„Schutzengel“, „mehr als nur Glück gehabt“, „unglaublich“ – im Amtsgericht wurden am Dienstag Superlative bemüht, was Piotr J. betraf. Der Pole hatte am 9. Juni wirklich Glück, dass er den schweren Unfall, den er auf der Flucht vor der Polizei gebaut hatte, ohne große Schrammen überstand. Andere hatten weniger Glück.

Mit Crystal im Kopf auf die Autobahn

Der Jeep Cherokee, den er auf der A 4 bei Kodersdorf zu Schrott fuhr, war wenige Stunden zuvor noch ein Wagen mit Luxusausstattung, hatte einen Zeitwert von 55.000 Euro und stand abgeschlossen und ordentlich geparkt an der Königsbrücker Straße. Allein oder mit einem Kumpan knackte der 43-Jährige den Jeep und fuhr Richtung Polen, nicht ohne vorher noch eine Line Crystal zu ziehen.

Kurz vor den Königshainer Bergen wollte ihn die Polizei stoppen, doch Piotr J. reagierte nicht und gab Gas. Im Tunnel knallte er beim „rechts Überholen“ gegen die Wand, rammte ein Polizeiauto, wenig später zwei weitere Einsatzfahrzeuge. Dann durchbrach er eine Polizeisperre, fuhr auf einen Transporter auf, rammte einen LKW, der auf einen weiteren Transporter geschoben wurde.

Der Wagen kippte um, der Fahrer wurde schwer, ein Polizist bei Rettungsarbeiten leicht verletzt. Die A 4 war für Stunden gesperrt, Sachschaden rund 10.000 Euro. Piotr J. selbst blieb, von ein paar Abschürfungen am Arm abgesehen, unverletzt. Der gestohlene Jeep war total hinüber, so flüchtete er zu Fuß. Die Polizei zog ihn in der Nähe unter einem Busch hervor und nahm ihn fest.

„Ich wollte nicht festgenommen werden“

Der Angeklagte räumte die Vorwürfe ein. Allerdings sei er nicht Mitglied einer Autoknackerbande. Unbekannte seien zu ihm nach Hause gekommen und hätten gefragt, ob er sich etwas Geld verdienen wolle. Die Männer hätte er aber nicht gekannt. Woher kannten die dann ihn? „Es hatte sich herumgesprochen, dass ich schon mehrmals solche Autos gefahren habe.“ Stimmt, er hat in Deutschland auch schon wegen einer ähnlichen Tat im Gefängnis gesessen.

Dort wollte er nicht wieder hin. „Ich wollte nicht festgenommen werden“, begründete er die wahnwitzige Verfolgungsfahrt in James-Bond-Manier. Übrigens kein Einzelfall: „Immer wieder gibt es polnische oder tschechische Autodiebe, die mit Macht ihre Landesgrenzen erreichen wollen und dabei über Leichen gehen“, sagte der Staatsanwalt. Piotr J. wurde wegen Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht zu drei Jahren Haft verurteilt.

Von ml